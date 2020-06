Rheinsberg

Die Bewertungen in den sozialen Medien für den Touristenmagneten sacken ab. „Die Leute schreiben: In Rheinsberg kann man nicht mehr in ein Restaurant gehen – es ist zu laut“, berichtet Elke Hintz den Stadtverordneten. Die Zahl der Buchungen von Feriengästen gehe zurück. Kaum jemand wolle länger als einen Tag im Zentrum der Prinzenstadt verweilen.

„Wir sägen gerade den Ast ab, auf dem wir sitzen“, kommentiert die Sprecherin der Bürgerinitiative „Wir – Bürger von Rheinsberg“ das Verharren der Touristenhochburg in Wartestellung bei dieser Frage. Und auch für die Menschen vor Ort werde der Verkehr immer belastender.

368 Rheinsberger fordern weniger Autos im Zentrum

Wenig später übergibt sie an diesem Montagabend Listen der Initiative mit Unterschriften der Rheinsberger, die sich dringend eine Beruhigung des Zentrums wünschen. 368 Menschen haben sich dem Hilferuf angeschlossen, der an die Stadtvertreter adressiert ist.

Den Verordneten scheint der Ernst der Lage klar zu sein. „Es nervt mich schrecklich, dass wir es nicht geschafft haben, schnell etwas zu unternehmen“, sagt Petra Pape, Fraktionschefin von BVB/Freie Wähler. Der Grundtenor der anderen Fraktionen ist ähnlich. Alleine: Eine praktikable Lösung ist an diesem Abend nicht in Sicht. Dafür viele Ideen, die vor allem auf den zivilen Ungehorsam abzielen.

Laut und gefährlich: Die Zahl der Laster, die durch die Mühlenstraße poltern, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das hat eine Verkehrszählung im vergangenen Jahr ergeben. Quelle: Henry Mundt

Am Anfang der Debatte präsentiert Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler Zahlen zu einem konkreten Lösungsvorschlag der Initiative. Diese hat zwar langfristig eine Umgehungsstraße im Blick. Kurzfristig soll aber eine Einbahnstraßenregelung zumindest die prekäre Situation am Nadelöhr Mühlenstraße entspannen. Dafür soll der Verkehr von der Landesstraße über die Rhinstraße umgeleitet werden. Die Autos in der Mühlenstraßen würden dann nur in eine Richtung rollen. Zu dieser Variante haben sich die Stadtvertreter Mitte 2018 bekannt.

Das Land als Bauherr der Mühlenstraße will das aber nur erlauben, wenn die Rhinstraße der Mehrbelastung standhält – und das tut sie in seinen Augen derzeit nicht. Die Stadt müsste die Gemeindestraße zuerst umbauen. Kostenpunkt: Etwa 630.000 Euro, rechnet Schwochow vor. Eine Förderung sei dabei ausgeschlossen, da die Stadt schon einmal in den 90er Jahren Geld für den Ausbau der Rhinstraße erhalten hat. Die Gretchenfrage nun: Soll die Stadt so viel ausgeben, nur um die Strecke dem Land zu schenken?

Sondersitzung zur Rhinstraße ist geplant

Eine Antwort darauf sollen die Ausschüsse in einer Sondersitzung finden, beschließen die Stadtvertreter am Ende. Am liebsten gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, der dafür zuständig ist.

Zuvor muss Schwochow in der aktuellen Sitzung aber viel Kritik aus verschiedenen Lagern dafür einstecken, dass er die Großvariante mit Umgehungsstraße nicht weiterverfolgt hat. Der Stadtchef wehrt sich: Weder Bund noch Land wollen diese Variante in Rheinsberg finanzieren. Die Stadt alleine schafft das ohnehin nicht. Außerdem haben die Stadtvertreter selbst entschieden, kein Geld für die nötigen Planungen auszugeben.

Stadtvertreter fordern schnelle Notlösung

Unzufrieden sind Elke Hintz und viele Verordnete aber auch damit, dass die vielen polternden Laster nach wie vor ungebremst über die marode und schmale Mühlenstraße mitten in der Stadt weiterrollen. „Ich würde mir wünschen, dass Sie mit mehr Enthusiasmus da rangehen“, sagt Linken-Fraktionschef Freke Over. „Setzen Sie kreativ das Ordnungsrecht ein.“ Auch wenn es dafür in zwei Jahren eine Verurteilung geben sollte. „Die Politik lebt davon“, so Over.

Ein Straßenfest zum Beispiel, das jeden Sonntag stattfindet und für das die Straße gesperrt werden muss, wäre schon eine Entlastung – und ein Signal, dass die Stadt nicht alles mit sich machen lässt. Overs Kollegen und die BI-Vertreterin haben noch mehr Ideen: den Einbau von Schikanen, Tonnagebeschränkung, Durchfahrtverbot für Durchgangsverkehr.

„Wir müssen alle diese Möglichkeiten ausreizen“, sagt CDU-Fraktionschef Walter Luy. Dass das nicht einfach wird, das dem Landkreis zu verklickern, der die Verkehrsschilder anordnen muss, sei klar. „Man muss aber Visionen haben, für sie kämpfen, sonst kommen wir nicht weiter“, sagte Elke Hintz.

