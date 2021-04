Rheinsberg will auf Gebühr für Cafétische auf der Straße verzichten

Gastronomen sollen keine Gebühr entrichten, wenn sie Tische und Stühle auf öffentlichem Grund aufstellen. Auch Kutscher sollen für ihre Stellplätze in Rheinsberg nichts zahlen. Diesem Vorschlägen hat jetzt der Hauptausschuss zugestimmt.

