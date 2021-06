Rheinsberg - Rheinsberg will in Ganztagsbetreuung und Digitales an Schulen investieren

Die Stadt Rheinsberg hofft auch Hilfen, mit denen sie ihre Bildungsstätten besser ausstatten kann.Dabei geht es um Geld aus drei Förderprogrammen für Ganztagsbetreuung und Digitales. Die Kommune muss teils aber noch auf Zusagen warten – und auch die Eigenanteile sichern.