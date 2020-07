Rheinsberg

Diejenigen Grundstückseigentümer in der Rheinsberger Dr.Martin-Henning-Straße gegen die Straßenausbaubeiträge geklagt haben, haben ihr Geld bereits zurückerhalten. Nun sollen auch alle anderen Anlieger die Beiträge aufs Konto überwiesen bekommen, die sich gegen die Bescheide der Stadt nicht gewehrt haben. Das haben die Stadtvertreter am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen. Insgesamt geht es dabei um rund 140.000 Euro.

Leicht gefallen ist ihnen die Entscheidung nicht. „Auch ich bin für die Gleichbehandlung – in diesem Fall habe ich aber Bauchschmerzen“, sagte Marion Grefrath ( SPD). Ihre Aussage entspricht dem Grundtenor in den Reihen von CDU, SPD und Linke in der aktuellen Versammlung.

Rheinsberger mussten eine politische Entscheidung treffen

Tatsächlich ist die Sachlage verzwickt. Rein verwaltungstechnisch dürfte die Stadt das Geld von denjenigen einbehalten, die keinen Widerspruch eingelegt oder nicht vors Gericht gezogen sind, erklärte Bürgermeister Rudi-Schwochow. Die Rückzahlung sei eine rein politische Entscheidung. Sie hat zum Ziel, dass alle in der Straße gleich behandelt werden und kein Unfriede unter den Nachbarn an der Bundesstraße 122 entsteht.

Bereits Anfang Mai sollten die Stadtvertreter entscheiden, welchen Weg die Kommune einschlägt. Die Mehrheit sah sich damals dazu nicht in der Lage. Sie verlangte, dass der Verwaltungschef eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht dazu einholt.

Bürgermeister Schwochow drängte auf prompte Entscheidung

Die rechtliche Einschätzung der Aufsichtsbehörde liegt allerdings noch nicht vor. Linken-Fraktionschef Freke Over beantragte, weiter auf die Expertise zu warten. Eine Mehrheit dafür fand er aber nicht.

Schwochow drängte darauf, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Denn die Fristen für die Widerspruchsbescheide seien jetzt schon abgelaufen. Er habe zwar die Anlieger schriftlich gebeten, weiter zu warten, und diese haben auch die Füße stillgehalten. Noch weiter hinauszögern könne die Stadt die Entscheidung aber nicht.

Zudem habe sich die Stadt bereits rechtsanwaltlichen Rat geholt. Dieser sei eindeutig: Die Stadt könne und sollte das Geld zurückzahlen. Denn schon das Verwaltungsgericht Potsdam war der Meinung, dass die Bescheide aufzuheben seien, weil sie 2019 und somit zu spät rausgeschickt wurden, so Schwochow. Die Straße wurde 2015 ausgebaut.

Von Celina Aniol