Rheinsberg

Für Horst-Rainer Maranke ist der Schritt „eine kommunalpolitische Motivationsbremse für die Zukunft“. Wenn die Bezüge der Ortsvorsteher gekürzt werden, sieht der Ortsvorsteher von Flecken Zechlin die Gefahr, dass sich keiner mehr für das Ehrenamt erwärmen lässt. Das hat er in einem Brief an die Stadtvertreter vor der Entscheidung zur Aufwandsentschädigung geschrieben.

Nun ist diese Anfang der Woche gefallen. Und sie sieht unter anderem vor, dass etliche Ortsvorsteher in der Rheinsberger Region tatsächlich weniger Geld für ihre ehrenamtliche Arbeit bekommen sollen als bisher. Marankes Schreiben sorgte jedoch im Vorfeld noch einmal für heftige Diskussionen bei dem umstrittenen Thema.

Anzeige

CDU-Mann hält Verwaltungsvorschlag für „Schwachsinn“

Burkhardt Stranz von der CDU bezeichnete den Vorschlag der Verwaltung, der deutliche Einbussen bei etlichen Ortschefs vorsah, als „Schwachsinn“. „Die Ortsvorsteher sind 24 Stunden am Tag Ansprechpartner in den Ortsteilen, machen alles – und bei denen wollen Sie jetzt noch kürzen?“ Auch Marion Grefrath ( SPD) verwies darauf, dass das Geld eine Anerkennung für die Mühen der Ortschefs bedeutet.

Hans-Georg Rieger ( BVB/Freie Wähler) erinnerte daran, dass Vereinsmitglieder oft gar keinen Lohn bekommen – und dennoch ihre Aufgaben erfüllen. Er glaubt auch, dass der Verzicht auf hohe Zahlungen der Demokratie gut tut. „Wir wären Vorbild für die Region.“

Neuordnung bei Aufwandsentschädigung in Rheinsberg Die neue Satzung für Aufwandsentschädigung sieht eine Staffelung nach Einwohnerzahl vor. Bei unter 50 Einwohnern werden monatlich 100 Euro ausgezahlt. Beim Basdorfer Ortschef ändert sich also nichts. Bei unter 200 Einwohnern werden nun 175 Euro fällig. In Braunsberg, Großzerlang, Heinrichsdorf, Luhme, Schwanow, Wallitz, Zechow und Zühlen galt dieser Satz schon zuvor. Die Ortschefs von Kagar und Kleinzerlang erhielten vorher 250 Euro. Bei unter 500 Einwohnern zahlt die Stadt nun 225 Euro. Der Dierberger Ortschef bekam vorher 175 Euro. Die Vorsteher von Dorf Zechlin, Linow und Zechlinerhütte erhielten zuvor 250 Euro. Bei unter 1000 Bürgern gibt es nun 275 Euro. Bislang bekam der Ortschef von Flecken Zechlin 450 Euro. Ab 1000 Einwohnern beträgt die Entschädigung 400 Euro. Vorher waren in der Kernstadt Rheinsberg 750 Euro fällig.

Er zweifelte zudem an, dass ein Ortsvorsteher all die Aufgaben zu erfüllen hat, die Maranke in seinem Brief aufzählt. Vieles davon wie zum Beispiel die Entgegennahme von Beschwerden der Einwohner sei eigentlich Sache der Verwaltung. „Sie kommen aber nicht drumrum“, kommentierte Maranke. Die Menschen wenden sich meistens eben an den Ortschef und nicht an den Bürgermeister der Gesamtstadt.

Petra Pape, Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler und Rheinsberger Ortschefin, mahnte an, dass die Motivation von Ortsvorstehern nicht finanzieller Natur sein soll. „Diejenigen, die wegen des Geldes kandidieren, arbeiten nicht für die Bürger.“ Maranke merkte an, dass sich deshalb niemand zur Wahl stellt. „Wohl aber in dem Wissen, dass für den jeweiligen Aufwand wenigstens die Entschädigung gezahlt wird.“ Sowohl Pape als auch Maranke gehören zu denjenigen Ortschefs, die nun am meisten Geld verlieren werden.

FDP-Mann setzt sich mit seinem Vorschlag durch

„Wir alle wissen, dass Ortsvorsteher eine Menge Aufgaben erfüllen, die für die Gemeinschaft wichtig sind“, sagte Tom-Morten Theiß. „Und es ist gerechtfertigt, wenn sie eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten.“ Der FDP-Mann machte einen Gegenvorstoß. In seinem Antrag lag die Höhe der Entschädigung zum Teil deutlich unter den bisherigen Sätzen – aber oft etwas über den von der Verwaltung vorgeschlagenen Zahlen.

Viel teurer werde es aber für die Kommune nicht, so Theiß. Denn während die Verwaltung den 100.000 Euro-Posten um 16.000 Euro drücken könnte, spare die Stadt bei seinem Modell etwa 12.000 Euro ein. Am Ende wurde Theiß’ Vorschlag mehrheitlich angenommen. Die neue Satzung gilt rückwirkend ab Anfang 2020.

Von Celina Aniol