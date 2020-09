Rheinsberger Ausschuss stimmt für Mitfahrbänke

Rheinsberg

In den Dörfern gibt es immer mehr alte Menschen, die auf den Bus angewiesen sind, der dort aber meistens eher selten fährt. Für sie könnten die sogenannten Mitfahrbänke eine gute Möglichkeit sein, in die nächstgrößere Stadt zu gelangen, meint eine Wallitzerin. „Aber auch für Heranwachsende wären sie eine Super-Lösung, um ohne ihre Eltern von A nach B zu kommen.“

Die Grundidee, die im aktuellen Rheinsberger Verkehrsausschuss vorgestellt wurde, ist denkbar einfach. In den Ortsteilen der Stadt sollen besondere Bänke aufgestellt und entsprechend einheitlich markiert werden. Wer darauf sitzt, der signalisiert automatisch, dass er von vorbeifahrenden Autofahrern mitgenommen werden möchte.

Over: „Eine Form vom verlässlichen Trampen“

Die Linke hat das Konzept, das in einigen anderen Kommunen der Mark bereits praktiziert wird, jetzt für die Stadt Rheinsberg ins Spiel gebracht. „Es ist eine Form vom verlässlichen Trampen“, erklärt Fraktionschef Freke Over im Ausschuss.

Eine, die sich vor allem für Standorte an größeren Straßen eignet, wie der Ausschussvorsitzende aus Luhme meint. Denn wer beispielsweise durch Wallitz fährt, der steuert meistens auch gleich Neuruppin an. Den Ort also, an den die meisten hinwollen: ob wegen eines Arzttermins oder um ins Kino zu gehen.

Bushaltestellen als Wartepunkte

Die Idee für mehr Mobilität kommt bei den Ausschussmitgliedern gut an. Debatten gibt es dennoch, als Marc Herzog das Holland-Modell vorschlägt.

In den Niederlanden werden die Bushaltestellen auch als Mitnahme-Stationen genutzt, erzählt er. „Man muss nur etwas hochklappen, dann weiß jeder: Ich will mitgenommen werden“, so der sachkundige Einwohner aus Kagar. „Das ist für die Stadt kostengünstiger.“

Freke Over hat anfänglich Bedenken. Er glaubt, dass das Halten an Bushaltestellen verboten ist. Das sei erlaubt, wenn kein Bus in der Haltebucht steht und man dort nicht parkt, erklärt Herzog.

Ausschuss legt sich nicht auf eine Variante fest

Over scheint nun überzeugt. Er sieht in dem Modell einen großen Vorteil: „Wenn ich mich um 10 Uhr hinstelle und nicht mitgenommen werde, dann weiß ich, dass dort schlimmstenfalls um 11 Uhr ein Bus fährt und ich auf jeden Fall weg kann.“ Er plädiert aber dafür, im Vorfeld mit dem Busunternehmen zu sprechen, um „böses Blut zu vermeiden“.

Der Ausschuss spricht sich am Ende einstimmig für die Mitfahrstellen aus. Da die Stadt allerdings gleich 16 Bänke von einem Berliner Jobcenter gespendet bekommen kann, legt sich das Gremium nicht auf eine der Varianten fest.

