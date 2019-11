Anrufe kommen im Bauamt seit Wochen kaum an

Rheinsberg

Wer mit dem Rheinsberger Bau- oder Ordnungsamt sprechen will, muss Glück haben. Viel Glück. Denn die Anrufe kommen an den Apparaten des Fachbereichs nicht immer an. Und das seit Wochen.

Ende September habe die Telekom die Verbindung gekappt, berichtet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler). Seitdem habe das Unternehmen es nicht geschafft, den Anschluss zu reparieren.

Manchmal kommen noch Anrufe bei der Behörde durch. Oft aber auch nicht, wie das Rathaus über nicht gerade gut gelaunt klingende Emails erfuhr. Anrufe vom Bauamt nach Außen sind gar nicht mehr möglich.

Auch der Datenverkehr funktioniert nicht richtig

Die Mitarbeiter müssen auf Diensthandys zurückgreifen, von denen es im Rathaus nicht allzu viele gibt. „Die werden herumgereicht wie warme Brötchen.“ Und auch das Internet-Netz ist von der Störung betroffen.

„Wir können zum Beispiel keine digitalen Unterlagen verschicken“, beschreibt Bauamtsleiter Daniel Hauke die Misere. Für ein Bauamt, das ständig mit B-Plänen zu tun hat, ein Unding. „Das hemmt uns total.“

Zu leiden hat dabei nicht nur das Amt in der Dr.-Martin-Henning-Straße. Die Probleme wirken sich auch auf die Arbeit beim Bauhof, in der Touristeninformation sowie den Schulen aus. So sei die Datenübertragung vom Bildungscampus ins Rathaus lahmgelegt. Dadurch funktioniere beispielsweise die Zeiterfassung der Mitarbeiter nicht mehr.

Wer derzeit das Bauamt in Rheinsberg telefonisch nicht erreichen kann, sollte dort lieber persönlich vorbeigehen. Oder eine Email schreiben. Diese kommen meistens noch an, meint der Bauamtsleiter. Quelle: Celina Aniol

Vier Termine mit Technikern der Telekom seien in den vergangenen Wochen ausgemacht gewesen, sagt Schwochow. Kein einziges Mal sei jemand zu vereinbarten Zeit vorbeigekommen. Schwochow klingt stark verärgert. Aber auch leicht verzweifelt.

„Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen“, sagt er. „Wir sind seit Wochen dabei, uns durch den Dschungel der Telekom durchzuwursteln.“

Die Arbeitsfähigkeit und die Leistung des Rathauses leiden deutlich unter den Einschränkungen. Und auch die Glaubwürdigkeit. „Nach zwei Monaten glaubt einem keiner mehr, dass das Problem noch nicht gelöst“, sagt Schwochow. Der Amtsleiter wird noch deutlicher: „Wir sind die Prellböcke.“

Stadt geht von einem „Riesenschaden“ aus

Er kann nicht verstehen, dass die Telekom untätig bleibt, obwohl sie weiß, dass es sich um einen Telefonanschluss einer städtischen Verwaltung handelt. „Bei einem Privaten wäre es schon blöd, so lange auf eine Lösung zu warten. Bei einem Rathaus geht das gar nicht.“ Schließlich sind die Bürger dann die Leidtragenden.

Und die Stadt, die auf einem „Riesenschaden“ sitzenbleibt, so Schwochow. „Ich bin gespannt, ob die Telekom den begleichen wird.“

Die Frage der MAZ nach einer eventuellen Entschädigung für die Stadt hat die Telekom bisher nicht beantwortet. Genauso wenig wie die nach den Ursachen des Problems. Oder danach, warum das Unternehmen es immer noch nicht gelöst hat. Der Telekomsprecher sagt, dass er sich derzeit noch erkundigt.

Von Celina Aniol