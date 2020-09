Rheinsberger Bürgermeister gegen eine Nullrunde für den öffentlichen Dienst

Der Rheinsberger Rathauschef hofft, dass seine Mitarbeiter bei der neuen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst nicht leer ausgehen. Er will aber auch nicht, dass die Stadt zu tief in die Tasche greifen muss.

Am Dienstag sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam gestartet. Auch in Rheinsberg werden sie mit Spannung verfolgt. Quelle: dpa