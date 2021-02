Rheinsberg

Ein Osterspaziergang – durch ganz Rheinsberg: So in etwa stellt es sich Jürgen Neumann vor. Zumindest, wenn die Corona-Regeln es zulassen. Neumann ist Mitbegründer der Rheinsberger Friedensrunde, die sich im Juli 2020 gegründet hat. Nicht aus dem Off heraus – viele der aktuell rund 30 Mitglieder waren schon vorher in Rheinsberg aktiv, hatten bereits den Holocaust-Gedenktag, den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus und das Lesen gegen das Vergessen organisiert. Später wurde sehr erfolgreich eine Veranstaltung zum Weltfriedenstag am 1. September vorbereitet und durchgeführt.

Friedensrunden-Mitbegründer Jürgen Neumann bei der Lesung 2020 in Rheinsberg "Gegen das Vergessen" - anlässlich der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 Quelle: Regine Buddeke

„Wir sind ein Abbild der Rheinsberger Zivilgesellschaft“, erklärt Neumann, der in Luhme wohnt. Die Mitglieder gehören verschiedenen Altersklassen und unterschiedlichen Parteien an und arbeiten in verschiedensten Berufen.

Darunter sind viele Menschen, die man gut kennt in Rheinsberg – vom Pfarrer Christoph Römhild über den ehemaligen Bürgermeister Manfred Richter, Museumschef Peter Böthig, den Sozialarbeiter Mario Stärck, den Stadtverordneten Hans-Georg Rieger und auch Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Und es gibt andere, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen: junge Leuten aus Rheinsberg, die Lehrerin, der Rentner aus Repente.

Rheinsberger gegen Hetze und Diskriminierung

Was alle eint: „Wir wollen positive Impulse in unserer Stadt initiieren, die Bürger zusammen bringen. Und etwas gegen die Polarisierung tun“, beschreibt es Neumann, dem das eine Herzensangelegenheit ist, wie er sagt. Es gebe noch so einiges zu tun in der Prinzenstadt, findet er. Natürlich gebe es auch in Rheinsberg eine latente Ausländerfeindlichkeit, wie man es infolge der Ausschreitungen im Herbst vergangenen Jahres erlebte.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke 2020 bei der Lesung in Rheinsberg "Gegen das Vergessen" - anlässlich der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 Quelle: Regine Buddeke

„Da wollen wir Gesicht zeigen“, sagt Neumann. Gegen gesprühte Nazisymbole, gegen Hetze, gegen Diskriminierung im Alltag. Und auch: „Gegen das Weggucken und Wegducken der Mitte der Gesellschaft.“ Neumann setzt auf den Dialog. Ein Bekannter habe ihn mal als Linksfaschisten bezeichnet. „Ich rede trotzdem weiter mit ihm – obwohl er da eine rote Linie überschritten hat.“ Probleme kann man nur mit Toleranz und Gesprächsbereitschaft angehen, weiß er. Das sei das stille Motto der Friedensrunde.

Holocaust-Gedenken im Januar coronabedingt erstmals digital

Vor kurzem, am 27. Januar, fand der Holocaust-Gedenktag pandemiebedingt online statt - per Zoom. „Es waren fast 60 Leute da. Sonst waren es meist nur 20,30“, freut sich Neumann über die Resonanz. Bei der Veranstaltung – moderiert von Gudrun Kurzke – gab es verschiedene Redebeiträge, auch vom Bürgermeister. Musikalisch untermalte Kabarettistin Jane Zahn, die drei jiddische Lieder präsentierte. „Das war sehr emotional“, sagt Neumann.

In der Friedensrunde aktiv: Pfarrer Christoph Römhild beim Gedenken zu 75 Jahre Befreiung des KZ Auschwitz in Rheinsberg im Januar 2020. Quelle: Reyk Grunow

Peter Böthig hat eine Videoschnipsel-Collage gezeigt, es gab einen Einspieler von Pfarrer Christoph Römhild auf dem hebräischen Friedhof – der Ort, an dem normalerweise die Gedenkstunde stattfindet.

Nach diesem Erfolg planen die Aktiven um Jürgen Neumann schon weiter – eben jenen Spaziergang am 4. April, dem Ostersonntag. „Ein bunter Friedensspaziergang“, beschreibt es der Luhmer. Der vielleicht im Heckentheater mit einer Kunstaktion und Reden enden könne. Hoffentlich analog und nicht digital. Man wolle ja keine Revolution, sondern rechtskonform agieren, spielt er auf die Unplanbarkeit der Coronavorschriften an. Aber es gebe natürlich auch einen Plan B.

Lesung gegen das Vergessen auch 2021

2020: Lesung in Rheinsberg "Gegen das Vergessen" vor der Kirche. Quelle: Regine Buddeke

Auch die Lesung gegen das Vergessen wollen die Mitglieder der Friedensrunde wieder stemmen. „Wir haben es 2020 nach Rheinsberg geholt – der Zuspruch war gut.“ Wir wollen das 2021 erweitern – und diesmal Videos drehen und online stellen“, sagt Neumann.

Vor dem Haus Dr.-Martin-Henning-Straße 32 in Rheinsberg wurden im Oktober 2020 fünf Stolpersteine zum Gedenken an die Familie von Dr. Leo, die 1933 Rheinsberg verlassen musste, verlegt. Quelle: Henry Mundt

„Rettet Rheinsberg den Weltfrieden?“ – steht es im Netz – bezogen auf die Aktion am Weltfriedenstag 2020. „Die Krim werden wir wohl nicht befreien“, sagt Jürgen Neumann. „Wir wollen uns hier in unserem Ort um Frieden bemühen.“ Denn: Frieden sei mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden sei die Voraussetzung, um ein glückliches Leben zu führen. „Eigentlich ist jeder von uns auf der ständigen Suche nach innerem Frieden und Harmonie“, heißt es weiter. Dies mit Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen zu teilen, sei ein erster Schritt.

Mehr Mitstreiter gesucht

Was sich Jürgen Neumann wünscht? „Viel positive Energie: Es ist schon teilweise eine Stimmung in Rheinsberg, die noch viel Motivation braucht.“ Er und die Friedensrunde wünschen sich noch mehr Mitstreiter. „Jeder kann sich bei uns melden – wir sind offen für alle. Und für gute Ideen.“

Kontakt: friedensrunde@gmail.com

Von Regine Buddeke