Rheinsberger Giraffe soll Gaffer nicht vom Lenker anblenken

Rheinsberg

Lenkt eine Giraffe vom Verkehr ab? Vermutlich ja. Und zumal in Europa nicht gerade minimal. Schon alleine ihrer Größe wegen. Vor allem wohl aber dann, wenn das gigantische Tier an einer Straße steht. Wie kürzlich in Rheinsberg.

Mehrere Wochen lang harrte die Giraffe an der Hauptstraße der Stadt. Doch dann musste die Skulptur weichen. Ihr Erschaffer Tony Torrilhon, ein Holzbildhauer mit französischen Wurzeln, bekam vorerst nur eine befristete Genehmigung, das über vier Meter große Tier dort aufzustellen.

Stadt sieht Autofahrer und Straßenbild in Gefahr

Als diese ablief, wollte er auf den letzten Drücker dennoch in die Verlängerung gehen. Vergeblich.

Denn das Rheinsberger Rathaus fürchtet die Gefahr für gaffende Fahrer, die von der Giraffe aus einer Lindenkrone ausgehen könnte. Und dass der Denkmalcharakter des Straßenbildes leiden könnte, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Zumal wenn das Tier dort, wie es Torrilhon möchte, auf Dauer dort verharrt.

Schnelle Entscheidung Pro-Giraffe nicht möglich

Eine Absage für den tierischen Hotspot wider den tierischen Ernst werde es zwar nicht geben. Aber eben auch nicht eine vorschnelle Entscheidung Pro-Giraffe für immer.

Der Verwaltungschef will auf jeden Fall die Denkmalschützer und das Verkehrsamt zuvor hinzuziehen, bevor er pro oder contra Giraffe stimmt. „Die Giraffe ist wirklich sehr schön geworden“, lobt Schwochow und grinst.

Es helfe aber nichts: Kunst in dieser Dimension als Dauergast an der Durchfahrt – da müsse die ganz große Genehmigungsmaschinerie angeschmissen werden. Mit ungewissem Ausgang.

Leserin bedauert den Giraffen-Abbau

Sollte die Giraffe eines Tages wieder aufgestellt werden – Angela Juderjahn aus Alt Ruppin würde sich sehr freuen. „Diese Giraffe ist nicht nur für Touristen ein echter Hingucker“, sagte sie im MAZ-Lesertelefon.

Juderjahn hätte die Skulptur auch gerne ihrer Enkelin gezeigt. Doch die Skulptur war bereits abgebaut, als die Alt Ruppinerin erneut die Girafffe besuchen wollte. „Es ist sehr bedauerlich, dass diese tolle Giraffe dort nicht noch länger steht.“

Von Frauke Herweg und Celina Aniol