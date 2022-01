Rheinsberg

Das war’s! Schön wär’s. Zumindest, was die allgegenwärtige Pandemie betrifft. Aber: Corona und kein Ende. Kein Wunder, dass sich der satirische Jahresrückblick von Jane Zahn immer wieder um diese Krise dreht – obschon es ja noch genügend andere Krisen gibt, die langfristig viel dramatischer sind, man denke nur an die Klimakrise. Aber auch die und mehr hat die Kabarettistin mit scharfem Blick und nadelspitzer Zunge im Visier.

„Das war’s“ ist jedenfalls das Motto des Freitagabends in der Rheinsberger Musikbrennerei – zehn Gäste sind im Saal, um mit Jane Zahn das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass die Coronapolitik der Bundesregierung ihr in vielen Teilen recht suspekt ist. „Können Sie sich noch an Januar 2021 erinnern?“, fragt sie. „Faltige Oberarme in den Medien und lachende Gesichter?“

Jedes Jahr gibts die satirische Rückschau in der Musibrennerei Rheinsberg

Die große Ernüchterung kam schon bald – dubiose masken-Deals, Testskandale, Impfdrängler, nächtliche Ausgangssperren. „Weil das Virus ja nur nachts und draußen zuschlägt“, ätzt sie. Überhaupt habe sie das Gefühl, das ständige Hin-und-Her und Versuch-und-Irrtum der Politiker sei wohl eher der Versuch, das Virus zu verwirren. Und die Deutschen gleich mit. Weltweit würden immer noch mehr Menschen an Hunger sterben als an Corona, sagt sie und erntet Applaus.

Aber von den ständig neuen Regeln würden schließlich viele profitieren: Die Medien haben viel zu berichten. 69.000 Deutsche sind übers Jahr in die Riege der Millionäre aufgerückt. „Wie sind die das geworden?“, sinniert Zahn. „Sicher nicht, weil sie sich testen oder impfen ließen. Wohl eher, weil sie andere testen oder impfen. Aber alle anderen werden zur Solidarität verdonnert“, grollt sie.

Jane Zahn greift bei ihren Programmen immer auch gern zur Gitarre und singt. Quelle: Regine Buddeke

Und dann der nächste Schocker: „Die Inzidenzen steigen trotz der Impfung. Leider auch bei Geimpften. Und schon ist das Perpetuum Mobile für die Pharmaindustrie erfunden“, wettert sie genüsslich.“ Die Reichen seien die Gewinner der Krise, während immer mehr Menschen in Hartz IV rutschen und kleine Firmen reihenweise pleite gingen, trotz der Corona-Hilfen.

Jane Zahns Paraderolle: Rosa, die Reichstags-Klofrau

Sie singt ein Lied zur Gitarre – lachen ist gut fürs Immunsystem, besser als die ständige Angst, die von allen Seiten geschürt wird: „Zwei Meter Abstand halten“, schnarrt sie überzogen und enervierend. Dabei wäre statt Ausgangssperre frische Luft und Bewegung viel gesünder gewesen für die Abwehrkräfte.

Sie schlüpft in ihre Rosa-Rolle – die Putzfrau im Reichstag. „Maske? Nee, trag ick nich“, schnoddert sie und schwingt die schwarz-rot-güldene Klobürste. „Ick muss die Scheiße ja riechen, wenn ick se wegputzen soll“, sagt sie. Und davon hat sie genug auf dem Zettel. Etwa die Studie, dass lediglich 3,4 Prozent aller Intensivpatienten in den Kliniken der Republik wegen einer Covid-Erkrankung dort lagen. Eine Studie, die kaum bekannt wurde. „Wieso nicht?“ Was sie auch nicht versteht: „Wieso wurden mitten in der Pandemie bundesweit 20 Krankenhäuser dichtgemacht?“

Mehr Verhältnismäßigkeit

„Toll, dass sich meine Regierung um meine Gesundheit sorgt“, ätzt sie. „Besonders infam ist, dass man Kindern Angst gemacht hat, dass sie am Tod ihrer Lieben Schuld haben, wenn sie nicht spuren.“ Sie jongliert mit Zahlen – weit mehr Menschen sterben deutschlandweit an Herz-Kreislauf-Leiden – begünstigt von Übergewicht und Co. „Ich möchte mehr Verhältnismäßigkeit“, sagt sie. Und lästert weiter: Über die Wahlen und die Politiker. „Wenn ein Politiker die Hände faltet – lügt er nicht. Nur wenn er den Mund aufmacht.“ Sie sagts noch mal – gegendert. Dann singt sie ein Kicher-Lied.

Von Regine Buddeke