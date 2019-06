Rheinsberg

Das internationale Festival junger Opernsänger sucht noch Helfer für die in Kürze beginnende Saison. Die Musikkultur Rheinsberg vergibt Aushilfsjobs im Catering, in der Reinigung, bei der Technik und beim Einlass. Die Saison beginnt in diesem Jahr am Donnerstag, 4. Juli, mit der traditionellen Operngala und endet am Sonnabend, 17. August.

Gesucht: Junge Leute aus der Region

Gesucht werden junge Menschen ab 16 Jahren – Schüler, Studenten und andere Interessierte. Wer im Catering arbeiten möchte, muss bereits 18 Jahre alt sein. Bewerber sollten sich für die vielfältigen Berufsfelder des Festivals interessieren.

Aushilfstechniker können etwa mit Profis die Bühne einrichten oder die Proben für die Opernaufführungen technisch betreuen. Auf dem Programm der Kammeroper stehen in diesem Jahr unter anderem Domenico Cimarosas Oper „Gli Orazi e i Curiazi (Der Schwur der Horatier)“ und Friedrich von Flotows „Martha oder Der Markt zu Richmond“.

Junge Leute aus der Region betreuen das Festival schon seit dem ersten Jahr der Kammeroper. Interessenten können sich unter Angabe des gewünschten Einsatzortes bei Britta Jakobs melden unter Telefon 033931/72112 oder per E-Mail an britta.jakobs@musikkultur-rheinsberg.de.

Von MAZonline