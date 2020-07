Rheinsberg

Der Blick nach vorn ist optimistisch – und gut durchdacht. Nachdem die Macher der Musikkultur Rheinsberg wegen des Corona-Lockdowns schweren Herzens zuerst die Osterfestspiele und später das komplette Sommer-Festival mit den jungen Opernsängern absagen mussten, ist es nun doppelt schön für Organisatoren und Publikum, dass nicht alles der Pandemie zu Opfer fiel.

Statt großer Orchester und 60 Sängern wird es Konzerte in Kammerbesetzung und Liederabende geben. „Kein Notprogramm, sondern qualitativ und quantitativ ein hochwertiger und hochkarätiger Ersatz“, sagte am Donnerstag Georg Quander, künstlerischer Leiter der Musikkultur, der der „geistige Vater“ des Rheinsberger Musiksommers ist – wie das Ganze nun heißt.

Akademie für Alte Musik Berlin und die Kammerakademie Potsdam – statt großer Orchester

Im Schlosshof wird für 170 Gäste Platz sein, im Schlosstheater für 75. Bei Regenwetter geht es nach drinnen: Gäste mit A-Tickets können das Konzert dann indoor erleben – die B-Tickets werden, weil der Platz innen limitiert ist, rückerstattet.

Immerhin acht der 60 Wettbewerbspreisträger kommen für unterschiedliche Konzerte nach Rheinsberg. Und auch die eingeladenen Kammerensembles sind keine No-Names: Die Akademie für Alte Musik Berlin und die Kammerakademie Potsdam.

Ein bestmöglicher Ersatz für etwa die gecancelte Operngala: mit Orchester und 30 Sängern, alle auf Abstand – da würde kein Publikum mehr auf den Schlosshof passen, so Quander, der mehr als glücklich ist, dass in der Krise wenigstens die finanzielle Unterstützung nicht ausbleibt.

Novum: Eine Oper zu Weihnachten

Sowohl die Ostdeutsche Sparkassenstiftung als auch die Sparkasse OPR bleibt bei ihrer für 2020 zugesicherten Förderung – auch wenn sich das Projekt nunmehr inhaltlich geändert hat. Deren Vertreter Friedrich-Wilhelm von Rauch und Markus Rück waren sich einig:

Es gehöre enormer Mut, Improvisationsgeist und unternehmerische Seelenkraft dazu, derart kurzfristig ein solches Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. „Das wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen“, so von Rauch. Selbstverständlich halte man aber auch an der Förderzusage für das nach 2021 verschobene „Fest für Beethoven“ fest, ergänzt Rück.

Georg Quander wartete am Donnerstag indes noch mit einem Novum auf: Erstmals soll es zur Weihnachtszeit – neben dem traditionellen Tanzmärchen – auch eine hauseigene Opernproduktion geben: den Humperdinck-Klassiker „Hänsel und Gretel“ – in einer gestrafften und familienfreundlichen 70-Minuten-Fassung, mit Preisträgern des Gesangswettbewerbs. „Mein Wunsch: Dass das zur Tradition wird“, so Quander, der die Regie führen wird.

Musiksommer startet am Samstag, 4. Juli

Am Samstag startet aber erst einmal der Musiksommer: mit Serenaden-Konzerten und Liederzyklen, etlichen Opernfilmen großer Regisseure und einer sehenswerten Ausstellung über Theatergeschichte und -technik.

Ausstellungs-Kurator Klaus Wichmann ist als Theatertechniker, der bereits an vielen Häusern tätig war, Experte für Scheinwerfer, Donner- und Regenmaschinen und gab am Donnerstag vorab schon einen kurzen Einblick in die spannende Schau.

Infos zu Terminen und Tickets unter www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de

Von Regine Buddeke