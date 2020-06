Rheinsberg

Der Eigentümer der Rheinsberger Obermühle ist vor Gericht gezogen. Und zwar gleich zweimal. Eine dritte Klage droht. Das teilt auf MAZ-Anfrage der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Der Besitzer des denkmalgeschützten und sehr maroden Gebäudes im Zentrum der Stadt will das Haus abreißen. Das hat der Kreis nicht genehmigt. „Berechtigterweise“, wie Kreissprecher Alexander von Uleniecki sagt. Der Immobilieneigentümer will es aber nicht hinnehmen, dass der Kreis ihm keine denkmalrechtliche Erlaubnis zur Beseitigung des Mühlengebäudes erteilt hat. Und ist deshalb vor das Potsdamer Verwaltungsgericht gezogen.

Anzeige

Zweite Klage wegen 35.000 Euro Zwangsgeld

Er wehrt sich dort in einem zweiten Verfahren auch gegen Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten, die er vom Landkreis unter Androhung von Zwangsgeld verordnet bekommen hat. Weil er dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist, sollte er 35.000 Euro zahlen. Dagegen ist er in Widerspruch gegangen, der aber abgewiesen worden sei, so der Kreismitarbeiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Landkreis bemühe sich weiter, gemeinsam mit dem Hausbesitzer Lösungswege zum Erhalt zu finden. „Leider ist das bisher aber nicht gelungen.“ Zuletzt habe der Eigentümer zwar ein Sanierungskonzept vorgelegt. Allerdings sah dieser eben den Komplettabriss vor – und wurde von Denkmalschützern abgelehnt.

Denkmalschützer wollen das Gebäude immer noch retten

„Trotz der vorhandenen Schäden am Gebäude, vor allem an der rhinseitigen Fassade, ist der Denkmalwert weiterhin und unzweifelhaft gegeben“, erklärt der Kreissprecher die Entscheidung. Danach habe es Gespräche zwischen den beiden Seiten gegeben. Diese seien aber aus Sicht des Landkreises erfolglos verlaufen.

Der Hauseigentümer sende „aktuell keine belastbaren Signale“ zur gütlichen Einigung für den Erhalt des Hauses. Obwohl der Kreis nicht nur nach Lösungen suchen wolle, sondern auch bereit sei, ihm bei der Entwicklung eines denkmalgerechten Konzepts zu helfen.

Nächster gerichtlicher Streit in Sicht

Deswegen drohe eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung, so von Uleniecki. Sollte der Besitzer der historisch und städtebaulich wertvollen Immobilie sich sträuben, eine gemeinsame Lösung zu finden, „wird der Landkreis mit allen ihm gesetzlich zur Verfügung stehenden ordnungsrechtlichen Mitteln die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt des denkmalgeschützten Mühlengebäudes auch gegen den Willen des Eigentümers durchsetzen“, kündigt der Kreissprecher an.

Vor dem Ruppiner Tor in Rheinsberg gab es schon im 16. Jahrhundert eine Mühle. Nach deren Brand ließ der damalige Mühlenmeister dort um 1850 neue Gebäude errichten, die in erweiterter Form noch heute zu sehen sind.

Die bisher erfolgten Arbeiten wie die am Dach der Obermühle werden das Haus nicht auf Dauer retten. Quelle: Henry Mundt

Die Rheinsberger Obermühle, direkt am Rheinsberger Rhin und in der Mühlenstraße 26 gelegen, gehört zu den ältesten Mühlenstandorten des Ruppiner Landes. Sie war lange für die Wirtschaft der Region wichtig. Nachdem der Wasserantrieb in den 1960er Jahren stillgelegt wurde, existierte der Mühlenbetrieb weiter, bis er Ende des 20 Jahrhunderts eingestellt wurde.

Seitdem verfällt das Ensemble in seiner exponierten Lage am Rande des Schlossparks und an einem der Haupteinfallstore der Stadt immer mehr. Lange Zeit suchte die Stadt nach vergeblich nach einem Käufer für das Einzeldenkmal.

Besitzer stellte zuletzt Abriss- statt Bauantrag

Doch auch nach dem Verkauf blieb die Lage schwierig, weil Eigentümer kein gesteigertes Interesse an einer umfangreichen Sanierung zeigten. Zuletzt sah es danach aus, dass sich das ändern könnte: Die Außenmauern und das Dach wurden gesichert, es gab aus Sicht der Stadt und des Landkreises vielversprechende Gespräche über weitere Sanierung.

Der Kreis erwartete Anfang 2019 einen Bauantrag, der die vollständige Sanierung sowie die Umnutzung des Gebäudes beinhalten sollte. Dann kam aber stattdessen der Vorstoß mit dem Abriss. Und das, obwohl das Einzeldenkmal laut neuerer Gutachten noch zu retten ist.

Lesen Sie mehr unter:

Kreis lehnt Abriss der Rheinsberger Obermühle ab

Denkmalschützer fordern kurzfristige Sicherung der Obermühle in Rheinsberg

Landkreis Ostprignitz-Ruppin hofft auf Rettung der Rheinsberger Obermühle

Von Celina Aniol