Rheinsberger Osterfestspiele glänzen mit Linzer Inszenierung von „Gefährliche Liebschaften“ im Schlosstheater

Rheinsberg

Ein Reifrock sieht immer spektakulär aus. Und von denen wimmelt es im Stück „Gefährliche Liebschaften“, das zugleich Namensgeber für die diesjährigen Rheinsberger Osterfestspiele ist – die allerdings coronabedingt schon 2019 hätten stattfinden sollen und nun zwei Jahre später erst zum Zuge kommen.

Ein Mann im Reifrock: Szene mit Madame de Volanges. Quelle: Regine Buddeke

Das Warten hat sich gelohnt – das Gastspiel des Landestheaters Linz glänzt – getreu der literarischen Vorlage, dem Skandalroman von Choderlos de Laclos – mit reichlich Intrigen, Eifersucht und Rache.

Auch schön böse: der Diener Aselan. Quelle: Regine Buddeke

Und Reifröcken. Der hat, abgesehen davon, dass er zu Zeiten des Autors so hochgradig hipp war wie die Turmfrisur, eine tiefe Symbolik. Weniger, weil er ein passabler Abstandhalter in Coronazeiten ist. Und auch nicht zwingend, weil er als probates Versteck für den Liebhaber taugt, wenn unerwarteter Besuch kommt.

Gefährliche Liebschaften als Motto der Rheinsberger Osterfestspiele

Vielmehr dafür, dass der Reifrock plastisch verdeutlicht, dass wahre Nähe zwischen den Protagonisten schlichtweg nicht existiert, zu gefangen sind alle in ihren eigenen Eitel- und Befindlichkeiten: die männerverschlingende Marquise, die den Vicomte immer noch begehrt, aber böse Spielchen mit ihm spielt und auch sonst gern Intrigen anzettelt.

Verliebt: Madame de Tourvel Quelle: Regine Buddeke

Der Vicomte wiederum treibt reihenweise Frauen in den amourösen Ruin und spielt die Spiele der Marquise gern mit, ohne zu ahnen, dass die ihm seine einzige wahre Liebe aus Eifersucht gründlich vermasselt. Am Ende verlieren beide – das ist die Tragik.

Zickenkrieg. Quelle: Regine Buddeke

Ungeachtet dessen ist der Stoff so witzig in Dialoge gebracht, dass die Gäste im vollen Rheinsberger Schlosstheater immer wieder lachen über Dummheit, Perfidie und die schönen Einfälle der Regie – die Inszenierung von Susanne Lietzow karikiert den dekadenten und gelangweilten Rokoko-Adel, der keiner wahren Gefühle fähig ist, aber bissig und eloquent darüber schwadronieren kann.

Ebenbürtige Intriganten: Madame de Merteuil und der Vicomte de Valmont. Quelle: Regine Buddeke

Hinter dem Glanz lauert Leere. Madame de Rosemonde in ihrem überbordenden Rosenrausch-Rock Törtchen füllt diese mit Törtchen. Schön, wie sie – eigentlich er – gleich zu Beginn den Kulthit „J’e taime“ schnulzt – es klingt wie eine Drohung.

Bett aus Rosen: Madame de Rosemonde und Cecile de Volanges. Quelle: Regine Buddeke

Zu Recht. Wehe dem, der in diesem Stück wahrhaft liebt. Wie die Tourvel, die anfangs bis zum Hals zugeknöpft erscheint und sich im Lauf de Stückes immer mehr entblättert. Bis sie am Ende nichts mehr hat, als das Skelett ihres Reifrocks. „Schätzchen, Liebe macht nie glücklich“, tröstet die Greisin Rosemonde. „Wer weniger liebt, hat schon gewonnen.“ Liebe als Match.

Verzweifelt: Madame de Tourvel. Quelle: Regine Buddeke

Eine schöne Idee ist es auch, der maliziösen Marquise einen Hemdkragen als Halskrause zu verleihen – schließlich hat sie von den Männern ihrer Gesellschaft gelernt, sich so skrupellos-dominant zu nehmen, was sie will.

Minutenlanger Beifall im Schlosstheater Rheinsberg

Auch die scheinheilige Mutter der jungen Klosterschülerin – auch hier steckt ein Mann im Reifrock – bringt viele schöne Szenen auf die Bühne und auch der jugendliche Schmachtfetzen Danceny im Tüllhemdchen und Posen, die Heidi Klum zum Quietschen gebracht hätten, macht Spaß.

Ein sanfter Romantiker: Der Chevalier Danceny. Quelle: Regine Buddeke

Überraschenderweise ist es aber nicht er, der den Vicomte am Ende im Duell erschießt wie in der Vorlage. Vielmehr greift die geschändete Cecile selbst zur Waffe. Eine emanzipatorische Geste? Den Zuschauern gefällt es – der Applaus und die Bravorufe am Ende dauern viele Minuten lang.

Von Regine Buddeke