Im vergangenen Jahr startete die Preußenquelle einen Nachhaltigkeitswettbewerb. Am Sonnabend wurden in Rheinsberg die Preise in Höhe von jeweils 1500 Euro für die Siegerprojekte vergeben. Zu den ausgezeichneten Initiativen gehörten auch zwei Preisträger aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin.