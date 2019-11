Die Telefone stehen so gut wie still im Rheinsberger Bau- und Ordnungsamt – seit vielen Wochen. Auch das Internet ist nicht intakt. Die Telekom soll die Behörde von der Außenwelt abgeschnitten haben. Gekümmert habe sich das Unternehmen bislang kaum um das Problem, so der Vorwurf aus dem Rathaus.