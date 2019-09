Rathausspitze auf Stippvisite in Ascheberg

Rheinsberg

Partner, gar Freunde? Nun ja. Bisher sei der Kontakt zwischen ihm und seinem Amtskollegen in Ascheberg nicht gerade eng gewesen, gesteht Frank-Rudi Schwochow. Doch das soll sich nun ändern.

Ab dem heutigen Mittwoch weilt der Rheinsberger Bürgermeister zusammen mit zwei Amtsleitern der Prinzenstadt in der Partnerstadt. Sie alle sind relativ neu im Amt, hatten kaum noch Gelegenheit, die alten Freundesbande aufzunehmen.

Anregungen in Sachen Tourismus

Nun wollen sie vor allem schauen, wie die Rathausgeschäfte in der nordrhein-westfälischen Kommune funktionieren. Sich das eine oder andere dort abgucken. Aber auch den Aschebergern Anregungen liefern. Diese haben schon Interesse in Sachen Tourismus-Marketing bekundet, sagt Schwochow.

„Es sind meistens die gleichen Probleme mit denen wir uns beschäftigen“, sagt Schwochow. Und auch die Verwaltungssysteme seien ähnlich.

Zu einem Arbeitsbesuch verabredet

Seit Anfang der 1990er Jahre sind Rheinsberg und Ascheberg Städtepartner. Seitdem gab es mal engere, mal lockerere Phasen der Freundschaft. Schwochow, der Anfang vergangenen Jahres Bürgermeister wurde, traf erst Ende 2018 auf seinen Amtskollegen Bert Risthaus.

Und auch das eher zufällig, als der Landkreis Ostprignitz-Ruppin 25 Jahre seiner Freundschaft mit dem nordrhein-westfälischen Kreis Coesfeld in den Ruppiner Kliniken feierte. „Wir haben uns dann aber gleich für einen Arbeitsbesuch verabredet“, erzählt Schwochow.

Die Nähe ist ein Vorteil

Der Rheinsberger Rathauschef hofft nun, dass die Verbindung wieder enger wird. Zu eng aber auch wieder nicht. „Wir haben zu viele Städtepartnerschaften, um sie alle richtig zu leben.“ Tatsächlich ist Rheinsberg mit Fangasso in Mali, Huber Heights in den USA, Mariefred in Schweden und Toftlund in Dänmark verbandelt.

Ascheberg habe allerdings einen Vorteil den anderen gegenüber: die Nähe. „Das macht es einfacher, die Partnerschaft zu pflegen“, sagt Schwochow. Zwischen Privatleuten und zwischen den Parteien gebe es auch einen „regen Austausch“. „Mal schauen, wie es auf der Verwaltungsebene demnächst aussehen wird“, sagt Schwochow vor der Abreise.

Von Celina Aniol