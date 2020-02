Rheinsberger Schlossführer streikten für mehr Lohn

Rheinsberg

Beste Schlossbesuchszeit – und die Gäste stehen vor verschlossenen Türen. So ist es in den vergangenen Wochen den Besuchern der Häuser der Schlösserstiftung immer wieder ergangen. Einmal auch in Rheinsberg.

Ende Januar blieb das Schloss in der Prinzenstadt ab Mittag geschlossen, weil die Beschäftigten der Fridericus-Servicegesellschaft an einem Streik in Potsdam teilnahmen. Sie verlangten – genauso wie ihre anderen Kollegen des Besucherservice – mehr Lohn und die Aufnahme in den Tarifvertrag.

Bis zu 14 Mitarbeiter im Rheinsberger Besucherdienst

Fridericus ist die Tochtergesellschaft der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) mit insgesamt rund 650 Mitarbeitern. Etwa 150 von ihnen arbeiten als Schlossführer, Kassierer oder Besucherbetreuer.

In Rheinsberg sind in der Hauptsaison von April bis Oktober bis zu 14 Personen in diesem Bereich beschäftigt. Im Winter gibt es dort nur angekündigte Führungen. Ausgegliedert wurde die Servicegesellschaft im Jahr 2006 aus der Stiftung.

Die Gewerkschaft Verdi will erreichen, dass die Mitarbeiter im Besucherservice eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder erhalten. Dass sie künftig unter den gleichen Bedingungen arbeiten sollen wie die Stiftungsmitarbeiter, fände Verdi-Gewerkschaftssekretärin Andrea Germanus mehr als gerecht.

Auch der Besucherservice im Rheinsberger Schloss soll nach Tarif für den öffentlichen Dienst bezahlt werden, fordert die Gewerkschaft. Quelle: Henry Mundt

„Schlossführer haben studiert, sie sind Kulturvermittler“, sagt sie. Und sie bekommen kaum mehr als den Mindestlohn. „Wir wollen mehr Geld – vor allem aber mehr Anerkennung.“ Bei der Stiftung direkt angestellt sind in Rheinsberg elf Mitarbeiter. Sie werden nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt. Und erhalten dadurch deutlich höhere Löhne, meint Andrea Germanus.

Hinzu komme, dass der Besucherservice als einzige Gruppe der Servicegesellschaft keine tarifliche Bindung hat. Anders als Wach- oder Reinigungspersonal bei Fridericus, das nach den Tarifverträgen seiner Branche bezahlt wird.

Schlösserstiftung: Mehr als Mindestlohn

Die Stiftung verweist auf MAZ-Anfrage darauf, dass der bei Fridericus gezahlte Stundenlohn generell über den Mindestlohn liegt. Und dass die Mitarbeiter außertarifliche Zuschläge erhalten, wie Stiftungssprecher Frank Kallensee sagt.

Die Zuschläge richten sich allerdings nach der Höhe des Grundlohns. Damit fallen sie bei den außertariflich Beschäftigten deutlich niedriger aus, kritisiert Andrea Germanus.

Verdi will Jahressonderzahlung für Schlossführer

„Das macht einen Unterschied von etwa 25 Prozent bei einem Sonntagszuschlag“, rechnet die Gewerkschafterin vor, die für Potsdam und Nordwestbrandenburg zuständig ist. Den Kürzeren ziehen die Leute vom Fridericus bei den Jahressonderzahlungen, den sie nicht bekommen, und den Urlaubsansprüchen, die geringer ausfallen.

Die Stiftung gibt sich nach drei Warnstreiks seit Dezember versöhnlich. Der Stiftungsrat habe den Generaldirektor der Stiftung sowie den Fridericus-Geschäftsführer Anfang Februar beauftragt, „über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der FSG mit den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitnehmerseite konstruktive und kooperative Gespräche zu führen“, sagt Kallensee.

Streiks auch in Rheinsberg nicht ausgeschlossen

Außerdem sollen die beiden Chefs unterschiedliche Varianten dieser Verbesserungen erarbeiten. Über diese wolle der Stiftungsrat dann im Juni beraten. Ziel sei „eine tragfähige Lösung“.

Andrea Germanus hofft, dass sich viel schneller etwas bewegt. „Uns wurde gesagt, dass wir in den nächsten Wochen ein Gesprächsangebot bekommen.“

Das reicht aus ihrer Sicht aber nicht ganz aus. Die Gewerkschafterin erwartet, dass bald Tarifverhandlungen aufgenommen werden. „Sollte das nicht passieren, behalten wir uns weitere Streiks vor.“ Und von denen könnte Rheinsberg dann stärker betroffen sein, weil die Saison im April losgeht.

Von Celina Aniol