Rheinsberg

Erleichterung auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Rheinsberger Stadtverordneten haben am Montagabend mit nur einer Stimme Mehrheit den Doppelhaushalt 2019/20 beschlossen.

BVB/Freie Wähler, die zuvor auf einen Beschluss noch am selben Abend gedrängt hatten, und FDP hatten für die Satzung gestimmt. SPD, CDU und Linke hatten das Papier abgelehnt.

Sie habe mit ihrer Nein-Stimme den Haushalt nicht verhindern wollen, sagte die SPD-Stadtverordnete Ulrike Liedtke anschließend. Doch sei sie enttäuscht, dass es vor dem Beschluss keine politische Haushaltsdiskussion gegeben habe. „Ich war von einer seriösen Debatte ausgegangen“, sagte Liedtke.

Prioritätenliste soll zum Jahresende vorliegen

Die SPD-Politikerin vermisst insbesondere eine Prioritätenliste zu den wichtigsten Investitionsvorhaben der kommenden Jahre. Auch ein Papier, das begonnene Investitionsvorhaben auflistet und ihren weiteren Verlauf skizziert, fehle.

Kämmerer Bernd Weihshahn hatte zuvor angekündigt, eine Prioritätenliste bis zum Jahresende vorlegen zu wollen. Mit einem Antrag, der dieses Datum verbindlich machen sollte, hatte Liedtke sich jedoch nicht durchsetzen können.

Auch Freke Over (Linke) hätte sich „ernsthafte Beratungen“ zum Haushalt gewünscht. So sei etwa unklar, wie die Stadt mit der notwendigen Rekultivierung von Deponien umgeht. Auch die Notwendigkeit zusätzlich eingeplanter Rathausstellen erschließe sich nicht.

Ähnlich überrascht war Lysann Gutenmorgen ( CDU). Auch sie hatte erwartet, dass am Montagabend ausführlich über den Haushalt gesprochen wird.

Schwochow : Alle Fragen beantwortet

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow verteidigte die Haushaltsdebatte dagegen. Zwar hätte es in den Fachausschüssen tatsächlich keine Diskussion gegeben – weil sich die Ausschüsse noch nicht konstituiert hatten. Doch habe es im Hauptausschuss durchaus Raum für Diskussion gegeben.

Bis vergangener Woche konnten die Fraktionen zudem Fragen zum Haushalt stellen. „Wir haben alle Fragen beantwortet.“ Sein Eindruck von der Diskussion am Montag: „Wir haben uns am Schluss im Kreis gedreht.“

Das jetzt beschlossene Papier ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Kämmerer Bernd Weihshahn kündigte an, einen Nachtragshaushalt für 2020 aufstellen zu wollen, der möglichst noch im Dezember beschlossen werden soll.

Darauf hatte auch Petra Pape ( BVB/Freie Wähler) gedrängt. Wolle die Stadt ihre drei Großprojekte – Schule, Bürgerzentrum und das neue Feuerwehrgebäude in Flecken Zechlin – umsetzen, sei ein Nachtragshaushalt unbedingt notwendig.

Neue Stellen im Rathaus

Der jetzt beschlossene Haushalt sichert auch zusätzliche Stellen im Rathaus und in den Kitas ab. So sollen vier neue Mitarbeiter in der Kämmerei, im Bauamt und für die EDV eingestellt werden – einer davon nur befristet.

Seit Jahren habe sich niemand mit der EDV im Rathaus beschäftigt, sagt Schwochow. Unterstützung durch einen Experten, der künftig auch in Lindow zum Einsatz kommen soll, sei unverzichtbar. Auch im Bauamt sei dringend Hilfe nötig. „Wir reden über zehn Millionen, die bewegt werden müssen“, sagte Schwochow. „Das kann ich nicht mit zwei Stellen schaffen.“

Von Frauke Herweg