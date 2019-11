Tourismusausschuss will Stellplätze für Wohnmobile

Rheinsberg

Ein Campingplatz im Grünen sei das eine. Ein Stellplatz für Wohnmobile mitten im Geschehen etwas völlig anderes. Diese Meinung vertrat SPD-Frau Marion Grefrath im Verkehrs- und Tourismusausschuss diese Woche.

„Wenn ich etwas erleben will in der Stadt, und dann abends nur noch in mein Wohnbett fallen will, dann brauche ich einen Stellplatz genau dort.“ Und zwar meistens für eine begrenzte Zeit.

Parkflächen als Konkurrenz zu Campingplätzen

Diejenigen aber, die die Campingplätze mit ihrem Wohnwagen anpeilen, wollen Ruhe und Erholung mitten in der Natur. Und bleiben dort größtenteils auch eine längere Zeit, so Grefrath in der Diskussion über die Schaffung von Parkflächen für Wohnwagen, die die Linken-Fraktion angestoßen hatte (die MAZ berichtete).

Diese sah der Bauausschuss als Konkurrenz zu bestehenden Campingplätzen. Und lehnte den Vorstoß ab.

Die Stadtkasse klingeln lassen

Die Mitglieder des Tourismusausschusses waren da anderer Meinung. Sie sahen im Nebeneinander von Stell- und Campingplätzen kein Problem. Der von Marion Grefrath ausgesprochene Grundtenor lautete dort: „Wir können unsere Stadt attraktiver machen – ohne große Ausgaben.“ Und dabei auch noch durch die Einnahmen aus den mit Parkuhr versehenen Stellplatzflächen Geld in die Stadtkasse spülen.

Ein weiteres Argument für die Stellplätze lieferte Walter Luy von der CDU. Er hofft, dass durch das Anlegen offizieller Stellplätze die eigenmächtige Nutzung von dafür nicht ausgewiesenen Flächen in der Stadt verschwindet. Und damit auch das Problem der illegalen Müllentsorgung. Dem schloss sich auch der Linken-Mann Heinz Karwath so.

Probleme mit Müll und Vandalismus

Auseinandersetzungen gab es lediglich zu der Frage, ob die Kommune lediglich in der Kernstadt nach geeigneten Standorten Ausschau halten soll. Oder, ob sie zumindest überlegt, auch in den Ortsteilen Stellplätze für Wohnmobil-Reisende auszuweisen.

Sachkundige Einwohnerin Regina Bruhn befürchtete, dass die fehlende Kontrolle an abseits gelegenen Stellen zu größeren Problemen mit Müll oder Vandalismus führen könnte. Zudem werde es schwierig sein, die Erlaubnis für das Betreiben der Stellplätze in der Nähe von Landschafts- oder Naturschutzgebieten zu erhalten.

Stadt soll nun prüfen

An vielen dieser Orte stehen die Wohnwagen allerdings jetzt schon, opponierte Ausschussvorsitzender Freke Over (Linke). „Ich will das nur regulieren.“ Am Ende einigte sich das Gremium mehrheitlich darauf, dass die Kommune überall in Rheinsberg nach passenden Arealen erkunden soll. Und dass diese auch von privaten Betreibern in Eigenregie geführt ewrden dürfen.

Zuvor speckte Over seinen Antrag jedoch ab. So soll die Stadt an den Stellplätzen nicht mehr zwingend Toiletten und Stromanschlüsse anbieten. Sie soll lediglich prüfen, ob und wo das sinnvoll ist.

Von Celina Aniol