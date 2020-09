Rheinsberger Weihnachtsmarkt wegen Corona auf der Kippe

Rheinsberg

Der Töpfermarkt in Rheinsberg findet wegen Corona erst im nächsten Jahr statt. Der Neuruppiner Martinimarkt wurde aufgrund der strengen Pandemieregeln 2020 ebenfalls gecancelt. Und der Weihnachtsmarkt in der Prinzenstadt? „Wir planen prophylaktisch weiter“, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Sprich: Es ist noch unklar, ob das Großevent Anfang Dezember stattfinden wird – oder am Ende doch abgesagt werden muss.

Die Organisatoren warten derzeit auf die konkrete Richtlinie des Landes dazu. Grundsätzlich wurden Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis Ende des Jahres verboten. Ministerpräsident Dietmar Woidke machte aber deutlich, dass das nicht unbedingt für Weihnachtsmärkte gilt. Diese seien auch während der Pandemie möglich – allerdings nur mit strengen Corona-Konzepten und „nicht mit einer Truppe, die drei Stunden lang Glühwein trinkt", stellte Woidke klar.

Anzeige

Wenn überhaupt Markt, dann kleiner und dezentraler

Rheinsberg ist von der Großveranstaltungsverordnung allerdings kaum betroffen. Denn zeitgleich sind es eher hunderte, denn tausende Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt dort feiern. Dennoch: Auch die Organisatoren kleinerer Treffen müssen nachweisen, dass sie die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten können. Und dichtes Gedränge gibt es normalerweise bei der Adventsveranstaltung in Rheinsberg durchaus.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir machen alles im Kreis, das kann’s in diesem Jahr nicht geben“, stellt Schwochow klar. Wenn überhaupt, dann werde der Markt dezentraler und kleiner ausfallen als sonst. Das Gelände werde aber vermutlich nicht eingezäunt werden müssen, um die Zahl der Besucher zu reglementieren. „Es gibt andere Ideen, wie wir die Regeln einhalten können.“ Welche, das verrät der Stadtchef nicht.

In Potsdam gibt es einen Markt, in Liebenberg nicht

Bundesweit diskutieren Organisatoren darüber, ob und wie Weihnachtsmärkte angesichts von Corona überhaupt stattfinden können. Einige besonders beliebte Märkte sind bereits abgesagt worden, so etwa der in Liebenberg im Löwenberger Land. In Potsdam soll es indes das adventliche Vergnügen geben: mit Zugangskontrollen und einem Einbahnstraßensystem, dafür ohne Eisbahn.

Von Celina Aniol