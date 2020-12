Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge ist ab Anfang 2021 kein Sanierungsfall mehr. Sie muss immer noch knapp 30 Millionen Schulden abzahlen – will aber trotzdem investieren, jetzt ohne Banken-Vorgaben. Das Großprojekt für die nächsten Jahre ist der Einbau von Fahrstühlen in ihre Häuser.

Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge hat auch in den vergangenen Jahren in ihre Häuser investiert – musste das aber immer mit ihren Kreditgebern abstimmen. Bald ist das Unternehmen frei in seinen Entscheidungen. Quelle: Celina Aniol