Rewoge will Wohnensemble am Markt sanieren

Rheinsberg

Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft will im kommenden Jahr das Wohnensemble am Markt sanieren. Das teilte jetzt Rewoge-Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter auf MAZ-Anfrage mit. Um die Häuserzeile im Herzen der Stadt auf dem neusten Stand zu bringen, will die Gesellschaft rund 350 000 Euro ausgeben.

Greiner-Petter plant dort hofseitig unter anderem, die alten Fenster gegen neue auszutauschen sowie die Fassaden dämmen und sanieren zu lassen. Außerdem will die Rewoge in dem Gebäudekomplex den Treppenaufgängen eine Frischekur zu verpassen.

Neue Müllfläche könnte zum Streit führen

Neben allen diesen Renovierungsarbeiten will die Gesellschaft für die rund 50 Wohnungen im Sanierungsgebiet am Markt auch eine neue Müllstandsfläche anlegen. Sie will dabei von Einzeltonnen auf eine zentrale und elektronisch gesteuerte Anlage umsteigen.

Stephan Greiner-Petter erwartet, dass die Wohnungsgesellschaft wegen der neuen Abfalllösung wieder Post vom Landkreis bekommt. Denn bei der Umstellung von Einzeltonnen auf Großcontainer an anderen Rewoge-Standorten war der Kreis damit nicht einverstanden, dass die Gesellschaft nun weniger Volumen für Müll bestellt als in der Entsorgungssatzung des Landkreises vorgesehen.

Arbeiten sollen im April starten

Die Rewoge klagt seit Jahren dagegen. Sie will nicht für etwas bezahlen, was ihre Mieter nicht benötigen. Und verweist dabei auf die Präambel der Satzung, in der sich der Landkreis der Abfallvermeidung als oberster Devise verpflichtet. Einen Gerichtstermin gebe es in dem Verfahren noch nicht.

Die Arbeiten an den 1987 errichteten Häusern am Markt sollen im April starten, wenn das Wetter es zulässt. „Im Oktober wollen wir damit durch sein“, kündigt Greiner-Petter an.

Von Celina Aniol