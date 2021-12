Rheinsberger Wohnungsgesellschaft investierte 2021 mehr als eine Million Euro

Rheinsberg

Hinreißend klingt der Begriff nicht gerade: Exponentielles Wachstum verbindet man zudem im Moment fast ausschließlich mit einem sehr negativen Trend: mit den in ungeahnte Höhen schießenden Corona-Ansteckungsraten. Doch das mathematische Modell kann, nüchtern betrachtet, auch auf eine durchaus positive Tendenz hinweisen – wie bei der Rewoge.

Denn der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft ist es im Corona-Jahr gelungen, die Höhe ihrer Investitionen zu verdoppeln – und das zahlt sich für die Mieter aus. So hat das Unternehmen 2021 für Arbeiten an seinen Häusern und die Aufwertung der Gebiete drumherum mehr als eine Million Euro ausgegeben, berichtet der Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter, der sich um 1029 Wohneinheiten kümmert. Im Jahr davor lagen die Ausgaben in diesem Bereich bei lediglich 485 000 Euro.

Knapp 400 000 Euro für Häuser am Marktplatz

Der größte Brocken der Gesamtsumme ist in die Sanierung der Häuserzeile mitten im Herzen der Stadt geflossen. Dort hat die Gesellschaft die Fassade des Innenhofs der 50 Wohneinheiten am Marktplatz erneuert und gedämmt, aber auch 156 Fenster und acht Türen ausgetauscht. Es sei ein „längst überfälliges Sanierungsprojekt“ gewesen, urteilt der Rewoge-Chef.

„Insgesamt haben wir hier bisher 395 000 Euro investiert, aber das war auch dringend notwendig“, gibt Stephan Greiner-Petter zu. Beendet sind die Arbeiten an dieser Stelle damit aber nicht. Im Winter sollen dort noch die Treppenhäuser renoviert werden. „Und wenn die Lieferengpässe für Elektronikbauteile endlich ein Ende haben, schließen wir bald auch die Installation der Videogegensprechanlagen für alle Wohneinheiten ab“, sagt er.

Die Fassaden der Hinterhöfe am Marktplatz hat die Rewoge erneuern lassen. Quelle: Rewoge

Auch beim Austausch von Fenstern auf der Straßenseite gibt es Hürden: Weil in dem Sanierungsgebiet am Schloss ein strenges Regiment des Denkmalschutzes herrscht, müssen die Rahmen individuell aus Holz gefertigt werden – und das kann dauern. „Bei den Fensterbauern sind die Auftragsbücher voll, und das notwendige ist Material knapp“, beschreibt die Bauingenieurin Susanne Westphal die Probleme. Offen ist ebenfalls das Neugestalten des Innenhofs mit Bänken und einem modernen Sammelplatz.

Doch auch an anderen Stellen hat die Wohnungsgesellschaft in diesem Jahr üppig investiert: Gleich 370 000 Euro kostete es, vier Häusern am Stadion energetisch zu sanieren, wobei der Bund aber 20 Prozent der Kosten übernahm. Knapp 900 Fenster tauschte die Rewoge dort in 120 Wohnungen, aber auch in den dazugehörigen Kellern und Treppenhäusern aus.

Einige der alten Fenster stammten noch aus der DDR-Ära. Sie wurden durch dreifach verglaste Modelle ersetzt. „Mit dieser Maßnahme können wir den Wärmeverlust für die Mieterinnen und Mieter deutlich verringern“, sagt Greiner-Petter. Das werde sich bemerkbar machen.

Dächer saniert und Solaranlagen installieren lassen

256 000 Euro gab das Unternehmen aus, um die Dächer an allen Fünfgeschossern an der Toftlund-, Mariefred- und Ascheberger Straße zu erneuern und ließ dort danach Solarpanele errichten, die nun den darunter lebenden Mietern Strom liefern. „Betrachtet man die aktuelle Entwicklung auf dem Strommarkt, bin ich besonders froh, dass wir dieses Projekt noch in diesem Jahr abschließen konnten“, sagt Stephan Greiner-Petter.

Für das Mieterstromprojekt wurde Rewoge mit ihrem Chef Stephan Greiner-Petter (2.v.r.) ausgezeichnet. Quelle: Celina Aniol

Ein Ende der Investitionen bedeuten die kräftigen Ausgaben aber keineswegs. So sei bereits die Rewoge dabei, den Bau von weiteren barrierefreien Aufzügen vorzubereiten. Greiner-Petter sieht das angesichts der alternden Gesellschaft als ein „zukunftsweisendes Investitionsprojekt“. Beginnen soll dieses in der KKW-Siedlung; die Verträge für die ersten acht Fahrstühle werden just vorbereitet, und Gespräche über Finanzierung seien auf der Zielgeraden.

Rewoge hat Diktat abgeschüttelt, bleibt aber vorsichtig

Doch woher kommt der neue Schwung bei der Gesellschaft? Das hängt damit zusammen, dass sie bis Ende 2020 in der Finanzwirtschaft als Sanierungsfall galt. Wegen der hohen Schulden durften der Rewoge bis dahin die Kreditinsitute vorschreiben, wie viel und in was sie investieren darf. Als Narrenfreiheit begreift Greiner-Petter das Lösen der Finanzfesseln nun aber nicht. „Die Ausgewogenheit von Entschuldung und Investitionen ist auch der künftige Schlüssel einer positiven Geschäftsentwicklung der Rewoge“, sagt er.

Von Celina Aniol