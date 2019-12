Grüne Energie vom eigenen Dach, und auch noch günstig dazu: In Genuss dieses Konzepts sollen jetzt die Mieter der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft kommen. Die Rewoge will schon ab dem kommenden Jahr viele Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern installieren lassen.

Die Firma Solarimo, die jetzt in Rheinsberg ihre Anlagen aufstellen will, bietet schon in vielen Städten Mieterstrom. Quelle: Solarimo