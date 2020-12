Rheinsberger verhandeln über Radweg nach Zechlinerhütte

Rheinsberg

Der marode Radweg nach Zechlinerhütte könnte in der Sitzung am Montag, 4. Januar, erneut für Streit sorgen. Denn die SPD wagt nun einen neuen Vorstoß. Die Fraktion schlägt vor, die schadhaften Stellen auf der Strecke abzufräsen. Statt des Asphalts sollen die behandelten Stellen dann eine wassergebundene Decke bekommen.

Die Stadt hingegen will, dass die Stadtvertreter der Vermessung des Strecke zustimmen. Für diesen ersten Schritt auf dem Weg zur umfänglichen Sanierung sind 90.000 Euro veranschlagt.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow kündigt an, davon nicht abweichen zu wollen. Denn aus seiner Sicht führe die von der SPD vorgeschlagene Sanierung light nicht zum Ziel. „Wir müssen die Grundstücksfragen endlich klären.“ Dafür müsse der Weg zuerst vermessen werden.

Bürgermeister verlangt eine Entscheidung

Das Problem ist: Etliche Grundstücke auf der Strecke gehören Privatleuten. Diese gestatten lediglich, ihre Flächen als Radweg zu nutzen. „Nach einem Verkauf kann es sich der nächste Besitzer aber anders überlegen“, erklärt Schwochow. Und die Stadt hätte keine Handhabe dagegen vorzugehen.

Schwochow will über den Radweg am 4. Januar auf jeden Fall sprechen. Auch wenn die Sitzung sonst wegen des Infektionsrisikos so kurz wie möglich ausfallen soll. „Die nächste Saison steht vor der Tür: Wir können die Entscheidung nicht noch einmal verschieben.“

Die Sitzung der Rheinsberger Stadtverordneten startet um 18.15 Uhr in der Zweifeldhalle der Allendeschule.

