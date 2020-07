Rheinsberg

Das Modell „ Zechlinerhütte“ wünscht sich Freke Over fürs gesamte Stadtgebiet: Wegweiser zu Betrieben also, die ähnlich aussehen wie in dem Rheinsberger Ortsteil. Auf den Kosten für entsprechende Tafeln soll die Kommune aber nicht unbedingt sitzen bleiben, meint der Linken-Fraktionschef in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung. Die Unternehmen selbst sollten diese berappen. Es gehe nur darum, dass sie wissen, wo und wie sie auf ihre Betriebe aufmerksam machen können.

Das ist allerdings nur ein Zusatzwunsch. Viel wichtiger ist es in Augen von Over, dass die Stadt das alte, vom Land geförderte Leitsystem wieder aufbaut. Dieses beinhaltete rund 180 Infotafeln sowie große Landkarten. Die Kommune hatte sie Anfang 2019 abgebaut. Eine Anzeige wegen Diebstahls folgte, da die Tafeln von Privaten bezahlt worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft ließ den Fall später fallen (die MAZ berichtete).

Reklame im Netz für Rheinsberg wichtiger

Doch weder der eine noch der andere Vorstoß Overs stoßen in Rheinsberg auf offene Ohren. Die Stadtvertreter lehnen es mit einer großen Mehrheit ab, dass sich die Stadt um Wegweister zu Betrieben kümmert. Gut gehende Unternehmen benötigen keine Werbung argumentiert Christian Monté von BVB/Freie Wähler.

Er sei seit 43 Jahren selbständig und habe noch nie Reklame gemacht. Hinzukomme, dass heutzutage alle Informationen übers Internet laufen. „Wenn ein Gast nach Heimland möchte, dann zuckt er das Handy und schaut nicht nach Schildern.“

Stadt Rheinsberg will nur auf wichtigste Punkte hinweisen

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler) lehnt es auch ab, die alten Tafeln wieder aufzustellen. Zum einen, weil er nicht wieder zu einem Schilderwald in der Stadt zurückkehren will. Er sei dafür, dass Rheinsberg nur auf die wichtigsten touristischen Punkte wie das Schloss oder die öffentlichen Toiletten hinweist. Zum anderen, weil die alten Tafeln nicht den neuen Anforderungen an die Barrierefreiheit entsprechen.

Auf die Vorwürfe, dass die Stadt durch den Abbau Diebstahl begangen habe, sagt er: Er habe keinen Zahlungseingang in diesem Zusammenhang festgestellt. Weder auf dem Konto der Stadt noch bei der Landesinvestitionsbank, die für die Förderung zuständig war. Sprich: Die Tafeln gehören in Gänze der Stadt.

Im Vorfeld haben der Bau- sowie der Hauptausschuss den Antrag der Linken abgelehnt. Nur der Wirtschafts- und Tourismusausschuss hat die Idee begrüßt.

Von Celina Aniol