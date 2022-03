Rheinsbergs Residenzensemble für neue Musik 2022 wird Reactive-Ensemble-featuring-OP-Duo

Rheinsberg

„Reactive-Ensemble-featuring-OP-Duo“ heißt das Rheinsberger Residenzensemble für neue Musik 2022. Die Entscheidung der Jury nach dem Auswahlkonzert im Schlosstheater fiel einstimmig auf die vierköpfige Formation aus Stuttgart mit Schwerpunkt Elektronik und Performance, teilt die Musikkultur Rheinsberg mit.

Mit beeindruckender Bühnenpräsenz setzten die Sopranistin Kanae Mizobuchi und die Pianistin Jana Luksts, unterstützt von Remmy Canedo und Fernando Munizaga (Komposition, Elektroakustik und Computermusik), einen „Klassiker“ der elektronischen Musik wie Stockhausens „Pole“ und zeitgenössische elektroakustische und Computermusik performativ um.

Musikkultur Rheinsberg wählte 2021 erstmals ein Residenzensemble für neue Musik aus

Die weiteren Finalisten waren das Dresdner Ensemble „El Perro Andaluz“ mit einem musiktheatralischen Ansatz sowie das polnische „Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble“.

In intensiver Diskussion über die drei sehr unterschiedlichen Ansätze und Darbietungen entschied sich die Jury für das Ensemble, welches „auf dem Weg in die Performativität das meiste Potenzial und die größte Offenheit für die Verschränkungen zwischen den Medien und Publikum und Aufführung gezeigt hat“, begründete Akademieleiter Felix Görg.

„Entscheidend war, dass das performative Element aus dem Ensemble heraus kommt“. Auch ihr Fokus auf elektronischer Musik und ihr Vermittlungskonzept für Jugendliche habe die Jury überzeugt. Akademieleiter Felix Görg sieht in Performativität eine Chance, die neue Musik weiter zu entwickeln und publikumswirksamer zu machen.

Das Ensemble tritt im Herbst mit dem neuen Akademiejahr 2022/23 sein Amt als Residenzensemble für neue Musik an.

Das Ensemble degli Intrigati wurde das erste Residenzensemble für neue Musik. Quelle: Giacomo Bai Studio Pichini

Der Titel wurde 2021 zum ersten Mal vergeben – an das italienische Ensemble Degli Intrigati. Dieses Ensemble präsentiert in klassischer Besetzung in zwei Konzerten zeitgenössische Musik aus Italien: am 19. März das Programm „Micro Connections“ und am 7. Mai „Sestetto italiano“.

