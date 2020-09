Ein Teil des neuen Rheinsberger Rathauses ist so gut wie fertig: In der Seestraße 12 stehen nun sogar schon Schreibtische und Schränke. Der Umzug der Verwaltung steht noch 2020 an – genauso wie ein Gerichtstermin, bei dem es um Schäden in einem anderen Teil des Ensembles gehen soll.