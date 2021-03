Rheinsberg

„Hallo Leben, wie geht’s dir – schon lang nicht gesehen“, singt Bruno Marcelo Paffenholz, besser bekannt als der singende Postbote von Rheinsberg und trifft damit den Nerv der Zeit. So wie ihm geht es derzeit wohl den meisten in dieser Krise. Die Haut wird dünner, man schwankt wie ein Schilfrohr im Wind zwischen Hoffnung, Frust, Melancholie und Depression. Immerhin – auch wenn ihm die Geduld langsam ausgeht – die Puste tut es nicht. Und auch die Kreativität hat nicht gelitten. Paffenholz‘ neuer Song „Hallo Leben, du fehlst mir“ ist seine Art, dem langen Lockdown etwas entgegenzusetzen. „Eine Art Vehikel“, sagt er.

Bekannt durch Corona-Mutmach-Song

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der ambitionierte Musiker noch seinen Corona-Mutmach-Song ins Netz gestellt. Es folgte das Sommerstück „Nimm den Druck raus“ mit der Botschaft, mal locker zu lassen und später – pünktlich zu Weihnachten – ein Love-Song. Motto: Nur die Liebe zählt – wenn man Freunde, Liebste, Seelenverwandte hat, stützt man einander gemeinsam durch die Krise. Nun also Nummer vier – seit Freitag ist der Song im Netz zu hören: nicht weinerlich rührselig sondern – so kennt man ihn – eingängig und gut tanzbar, so zwischen Schlager, Pop und einer Prise Rock’n Roll.

Bruno Marcelo Paffenholz ist Rheinsbergs singender Postbote Quelle: privat

„Ich wollte über die Sehnsucht nach einem normalen Alltag schreiben“, erklärt er seine Intention. Diese Sehnsucht sei so stark geworden, dass er gar nicht anders konnte, als einen Song darüber zu schreiben. „Es geht um die Krise mit dem Leben – ich bin ja sonst schon ein aktiver Mensch, der gern Freunde trifft, essen geht oder ins Museum, Kino oder auf Konzerte“, sagt er. „ Ich bin kein Mensch, der sich hängen lässt – aber auf Dauer brütet man ja doch wie auf einem Kessel.“ Den Druck nimmt er ein Stück weit mit seiner Musik raus. Als Kompensation.

Für die Beats und die Band-Instrumentierung hat der 47-Jährige erneut mit einem amerikanischen Produzenten gearbeitet. „Ich konnte aus einer Unzahl Instrumentals ein passendes rauspicken. Habe mir die Lizenz gekauft und habe darauf Text und Melodie geschrieben“, sagt er. Eine Möglichkeit mit Musikern ins Studio zu gehen sei ja derzeit gar nicht gegeben. Fürs Mastern – also den akustischen Feinschliff des fertigen Songs arbeitet er mit einem Partner in Amsterdam zusammen.

Bruno Marcelo Paffenholz ist gern in der Natur unterwegs. Quelle: privat

Auch die Zusammenarbeit mit Elisa Wichura, die im Klavierballaden-Love-Song im Dezember als Background und im zugehörigen Video als Weihnachtsengel mitwirkte, hat Bruno Marcelo Paffenholz weiter entwickelt. „Diesmal war Elisa aber hinter der Kamera und hat gefilmt“, sagt er. Als Fotografin ist das für die junge Rheinsbergerin kein Problem gewesen, sagt Paffenholz, der „einfach nur laufen wollte“.

One-Take-Video hat Elisa Wichura gedreht

Teure Kamera und technischer Schnickschnack sind seine Sache nicht, so der bekennende Self-Made-Man. „Ich wollte schon immer mal ein One-Take-Video machen.“ Das hat er getan, einfach so, quer durch den Wald. „In Super-8-Qualität und mit Flimmern“, sagt er und lacht am Telefon. Und in Schwarz-weiß: „Das soll die Melancholie widerspiegeln. Ein Dreh – ohne Schnitte. Schlicht und als No-Budget-Video.“ Damit will er auch zeigen: „Jeder kann Musik machen.“ Zumal, wenn die Zeit den Gang ins Konzert gerade verbietet.

Von Regine Buddeke