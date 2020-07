Sanierung der Landesstraße in Linow in Sicht

Linow

Das kleine Warndreick ist eindeutig: Die Vermesser sind da. Sie sind dabei, die Landesstraße, die durch Linow führt, in Meter und Zentimeter abzubilden. Alle Besonderheiten aufzuzeichnen. Und vor allem die problematischen Hanglagen aufzunehmen, die regelmäßig zu Regenwasserfluten führen. Auf der Straße – aber auch auf den umliegenden Grundstücken.

„Das ist ein eindeutiges Signal, dass hier endlich was passieren soll“, sagt Tom-Morten Theiß. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Einerseits.

Linows Ortschef fürchtet Geldmangel in der Landeskasse

Andererseits hat der Ortsvorsteher Angst, dass die längst überfällige Sanierung der Ortsdurchfahrt doch noch abgeblasen werden könnte, weil dem Land wegen Corona jetzt das nötige Geld fehlt.

Wie viel Geld der Landesbetrieb Straßenwesen in den nächsten Jahren zur Verfügung hat, weiß auch dort derzeit niemand. Es könnte sein, dass die Landesregierung die Finanzen wegen der Corona-Kosten zusammenstreicht, hatte der Planungsdezernent Frank Schmidt kürzlich an anderer Stelle gesagt. Sichere Aussage zum Geld sind derzeit kaum möglich, so Schmidt: „Dazu müsste ich in die Glaskugel schauen.“

Doch klein beigeben will Theiß auf keinen Fall. „Jetzt sind wir gefragt, dass wir die Erneuerung notfalls noch einmal laut einfordern“, stellt er klar – wie schon so oft in den vergangenen Jahrzehnten.

Linows Ortsvorsteher Tom-Morten Theiß hat Angst, dass Corona die dringend notwendigen Arbeiten an der Ortsdurchfahrt seines Dorfes vereiteln könnte. Er will das mit allen Mitteln verhindern. Quelle: Celina Aniol

Rund 60 Jahre ist es nämlich her, dass die Hauptstraße in Linow richtig in Angriff genommen wurde, erzählt Frank-Rudi Schwochow. „Da war noch Walter Ulbricht an der Macht. Es ist höchste Eisenbahn, dass jetzt etwas passiert“, sagt der Rheinsberger Bürgermeister.

Die Schuld am langen Stillstand schiebt er nicht nur dem Land in die Schuhe. Schwochow weiß, dass auch die Stadt geschludert hat.

Zwar forderte sie immer wieder die überfällige Sanierung ein. Erledigte aber über ein Jahrzehnt ihre Hausaufgaben nicht. Erst vor Kurzem hat sie das nach Wünschen des Bauherren überarbeitete und längst eingeforderte Regenwasserkonzept eingereicht.

Linow: Land hat Ausbau eingetaktet

Der Landesbetrieb hat darauf eine ungewohnt prompte Sanierung in Aussicht gestellt. „Die Durchführung ist für die Jahre 2021 bis 2023 avisiert“, sagt Schwochow. Wegen Corona rechnet er aber damit, dass die Arbeiten erst ab 2022 erledigt werden: „Es ist ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.“

Der Abstimmungsbedarf aber zwischen Land und Stadt hoch. Das Land soll nämlich die Regenableitungen so planen, dass auch noch das Wasser von den abschüssigen Grundstücken der Kommune hineinpasst. Dafür sind genaue Vorgaben nötig – und Klarheit darüber, wer welche Kosten übernimmt.

Erst Anfang dieser Woche hat Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow den Spielplatz in Linow eröffnet und Gummibärchen an die Ehrengäste verteilt. Nun hofft er, dass er durch den Straßenausbau im Dorf auch bei den Erwachsenen punkten kann. Quelle: Celina Aniol

Wie viel Rheinsberg für die Straße ausgeben muss, sei derzeit noch völlig unklar. Wenig werde es aber nicht sein, sagt der Bauamtsleiter Daniel Hauke. Die Straße sei lang und habe eine eher komplizierten Aufbau mit engen Stellen und abschüssigen Lagen.

Doch koste es, was es wolle, sagt Schwochow: „Das Thema räumen wir definitiv ab.“ Egal wie klamm die Kommune ist. Jetzt umso mehr, wegen Corona. Notfalls müsse dann aber eben ein Kredit her, so der Bürgermeister, der dem Geldleihen sonst eher skeptisch gegenübersteht.

Wenig wird es nicht sein. Zumal die Stadt will, dass nicht nur die L 15 in Linow in Angriff genommen wird: Auch die freie Strecke zwischen Linow und Dorf Zechlin soll saniert werden, genauso wie die Landesstraße 16 in Wallitz.

Stadt hat auch Wallitz im Blick

Auf der Strecke seien die Vermesser ebenfalls schon unterwegs, berichtet Schwochow. Er deutet das als ein positives Signal. Wann dort aber konkret gebaut wird, sei noch offen. Genauso wie die Fragen rund um die Ableitung des Regenwassers an der Wallitzer Ortsdurchfahrt. Die Stadt arbeite aber daran, diese genauso wie in Linow zu lösen.

„Nach 60 Jahren kommt es nicht mehr auf ein Jahr an“, sagt Frank-Rudi Schwochow – sehr wohl aber darauf, dass an der Strecke endlich überhaupt etwas passiert. Mit Baubeginn im Jahr 2022 ist auch der Ortschef einverstanden. „Hauptsache, es geht los. Sonst kann man das niemanden mehr vermitteln.“

