14. Kleiner Naturschutztag – schlechte Nachrichten zum Stechlinsee

Neuglobsow

2019 war ein erfolgreiches Jahr für den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Viele Projekte konnten auf den Weg gebracht werden. Rund 200 Gäste kamen in der vergangenen Woche zum 14. Kleinen Naturschutztag nach Neuglobsow am Stechlinsee, um sich über Ergebnisse, Probleme und zu informieren.

Erst einmal gab es schlechte Nachrichten – und das ausgerechnet zu einem der bemerkenswertesten Highlights des Naturparks, dem Stechlinsee. Weithin bekannt ist der See spätestens seit Fontanes Roman „Der Stechlin". Noch vor einigen Jahren wurde er als einer der klarsten und tiefsten Seen Brandenburgs gepriesen.

Aus Anlass des Weltwassertages ernannte ihn der Global Nature Fund 2012 zum „Lebendigen See des Jahres“. Doch der tiefste See Brandenburgs ist im Moment das größte Sorgenkind des Naturparks.

Sichttiefe nimmt rasant ab

So jedenfalls sieht es Mark Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Neuglobsow, der den Besuchern die dramatischen Veränderungen vor Augen führte. „Glasklar, so kannten ihn viele Generationen vor uns, doch die Klarheit ist ernsthaft gefährdet“, sagte er.

Mark Gessner vom Leibnitzinstitut informiert über die Veränderungen im Stechlinsee Quelle: Cornelia Felsch

Die Sichttiefe nimmt von Jahr zu Jahr ab. Lag die Sichttiefe vor 20 Jahren noch bei elf Metern, so liegt der Jahresmittelwert mittlerweile bei fünf bis sieben Metern. „Der Schocker kommt jetzt – vor 14 Tagen waren es aktuell nur noch 3,5 Meter“, verkündet der Professor.

Ein Jahrzehnt nach der Abschaltung des Kernkraftwerks schien es noch, als ob der See all seine Belastungen gut überstanden hätte, doch nun zeigen sich besorgniserregende Veränderungen – die Phosphor-Konzentrationen im Wasser stiegen in den letzten Jahren schnell und beständig an.

Maräne in Gefahr

Mark Gessner beschreibt den Teufelskreis: Die erhöhte Phosphorkonzentration führt zur erhöhten Algenproduktion, vermehrte Ablagerungen auf dem Seegrund führen schließlich zu Sauerstoffmangel. Das könnte sich verhängnisvoll auf Fischarten auswirken, die auf Tiefenwasser angewiesen sind, wie die Maräne.

„Es ist bereits fünf nach zwölf“, sagt der Wissenschaftler „Wir müssen Entscheidungen treffen.“ Es besteht die Möglichkeit durch technische Belüftungsmaßnahmen das Gleichgewicht im See wiederherzustellen. Kostengünstig ist das Verfahren allerdings nicht; auf 1000 Euro belaufen sich die Betriebskosten pro Tag.

180 Seen im Naturpark

Auf dem Naturschutztag ging es aber nicht nur um den Stechlinsee. „Schließlich gibt es im Naturpark 180 Seen. „Bleiben also noch 179 Seen“, sagt Silke Oldorff vom Naturpark Stechlin- Ruppiner Land. „Unsere Seen sind krank“, sagt sie und zeigt Bilder von fauligen Muscheln, schimmligem Fischfutter und sich ausbreitenden Algenteppichen.

Die Aufnahmen entstanden im Rahmen des Projekts „Tauchen für den Naturschutz“, das vom Nabu-Regionalverband Gransee in Zusammenarbeit mit dem Tauchclub Nehmitzsee-Rheinsberg ins Leben gerufen wurde. „Seit 2008 haben wir 37 Seen untersucht und dafür 451 Tauchgänge gemacht. Das sind rund 3500 ehrenamtliche Stunden“, sagt die stellvertretende Naturparkleiterin.

Die Gäste hatte zahlreiche Fragen an die Dozenten. Quelle: Cornelia Felsch

Der Zustand der untersuchten Seen im Naturpark stimmte die Naturfreunde allerdings nicht sehr optimistisch: Nur zwei Seen konnten als hervorragend eingestuft werden, drei Seen schnitten gut ab und 32 Seen sind in einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand. Die Wasserpflanzen gehen zurück.

Luftaufnahmen zeigen viele große vegetationsfreie Bereiche in den Seen. In den letzten 30 Jahren sind die Wasserpflanzen um 75 Prozent zurück gegangen.

Hoffnung für Moorstandorte

Dennoch gab es am Naturschutztag auch positive Ergebnisse zu vermelden. Im Rahmen des EU-Life-Projekts konnten seit 2002 in der Naturparkregion sieben Moorstandorte revitalisiert werden – „wichtige Maßnahmen um zukünftige Witterungs-Extreme effektiv abzupuffern“, sagt Naturparkleiter Mario Schrumpf.

Er betont , wie wichtig es gerade bezüglich des Klimawandels ist, Wasser in der Landschaft zu halten und Kleingewässer wie den einst ausgetrockneten Magistratssee bei Lindow zu sanieren. Intakte Moore sind für den Klimaschutz von zentraler Bedeutung, denn sie sind effektive Kohlenstoffspeicher und Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten.

Von Cornelia Felsch