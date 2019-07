Rheinsberg

Er scherte zu dicht vor den Pferden ein. Das hatte dramatische Folgen. Zu einem schweren Kutschunfall kam es am Dienstagmittag in Rheinsberg. Ursache war nach Polizeiangaben offenbar ein rücksichtsloses Überholmanöver eines Transporterfahrers. „Der Sicherheitsabstand wurde derart unterschritten, dass die Pferde durchgingen“, teilte die Polizei mit.

Die Kutsche war gegen 13.35 Uhr auf der Berliner Straße unterwegs gewesen. Als auf Höhe der Rhinstraße ein noch unbekannter schwarzer Transporter das Gespann überholte und unmittelbar vor der Kutsche einscherte, stürmten die Pferde los. Der 47-jährige Fahrer stürzte dabei vom Kutschbock. Dennoch versuchte er die Tiere zu bändigen – das misslang jedoch.

Passanten fingen die Pferde ein

Die Pferde rasten zunächst durch die Rhinstraße, wo die Kutsche an einer Straßenlaterne hängenblieb und die Tiere sich losrissen. Passanten konnten sie später einfangen. Der Kutscher soll nach Zeugenaussagen von seinem Gefährt überrollt worden sein. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus geliefert werden musste. Eine 77-jährige Frau saß zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls im Wagen. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise zu dem noch unbekannten schwarzen Transporter – Hinweise nimmt die Neuruppiner Polizei unter 03391/3540 entgegen.

Bereits mehrere Unfälle

In Rheinsberg haben sich bereits mehrere Kutschunfälle ereignet. Vor zehn Jahren waren die Pferde einer mit vier Fahrgästen besetzten Kutsche durchgegangen. Fünf Menschen waren bei dem Unfall verletzt worden, zwei davon schwer. Im März vergangenen Jahr kollidierte eine leere Kutsche mit drei Autos, weil ein Zugpferd durchgegangen war. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 20000 Euro.

Von Frauke Herweg