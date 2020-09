Schwerer Unfall auf der L223 bei Rheinsberg

Drei Berliner sind am Montag bei einem Unfall in der Nähe von Rheinsberg verletzt worden. Ein Nissan-Fahrer hatte einem Skoda die Vorfahrt genommen. Dessen Beifahrerin musste wegen der schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Die L223 war für zwei Stunden voll gesperrt.