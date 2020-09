Rheinsberg

Caravan – schon der erste Jazz-Klassiker des Abends lässt die gut 100 Zuhörer im Rheinsberger Schlosstheater unruhig auf ihren Stühlen hin und her rutschen. Das wird im Lauf des Abends noch heftiger werden: Das Schwungkollegium Potsdam zieht am Freitag Abend alle Register. Nicht nur, weil es der erste Auftritt nach langer Corona-Zwangspause ist. Sondern auch, weil die Lehramtsstudenten und Ehemaligen der Uni Potsdam gar nicht anders können.

’Gib Blech, Baby’ ist die Devise der Bigband, die es ordentlich krachen lässt, seit sie 2009 entstand – „aus einer dramatischen Verarmung der Synkope in der musikalischen Lehramtsausbildung der Uni“ heraus, wie es die Musiker selbst beschreiben. Zu gut Deutsch: Gimme more Jazz.

Gib ordentlich Blech, Baby... Quelle: Regine Buddeke

Egal, was gespielt wird – Soul, Funk und Latin gehören auch ins Repertoire: Das Schwungkollegium glänzt mit spannenden Arrangements, knackigen Bläser-Passagen, fulminanten Soundtracks – etwa James Bond – und überzeugendem Groove in Fingern und Kehle, dass kein Knie im Saal still bleibt. Angefeuert vom Rhythmus wird dann auch getanzt, gestanden, gewippt und gewiegt.

Paul Schmidt singt Roger Cicero. Quelle: Regine Buddeke

Sänger Paul überzeugte wie seine Sangeskollegin Nadine mit jazzy Stimme: Sein ’Cry me a river’ und ihr ’Birdland’ sind nur einige der Sahnehäubchen des Abends, die gut gelaunt moderiert werden. So erfährt man etwa, dass Dizzy Gillespie sein ’Night in Tunisia’ auf einem umgedrehten Mülleimer sitzend geschrieben hat. Wo die Inspiration einen halt grad überkommt. Für die Zuhörer überzeugte das swingende „Lehrerkollegium“ in jeder Note – es spendete stehend Applaus.

