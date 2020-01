Silvesterauftaktkonzert im Schlosstheater

Rheinsberg

Ein zartes Zupfen. Ganz leise, dann anschwellend und wieder abebbend. Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabass zirpen wie ein ganzer Grillenschwarm. Und Jürgen Bruns, musikalischer Leiter der 1991 von ihm gegründeten Kammersymphonie Berlin, dirigiert das neckisch-verspielte und beschwingte Pianissimo-Stück von Johann Strauss – eine Pizzicato-Polka.

Aber nicht die allgemein bekannte und rauf und runter gespielte, die er gemeinsam mit seinem Bruder Josef komponiert hat sondern die Neue Pizzicato-Polka. Weniger bekannt – aber das ist Tradition bei der Kammersymphonie, sich selten gespielten und vergessenen Kompositionen verpflichtet zu fühlen.

Kein Silvester ohne Kammersymphonie

Kein Silvester ohne Kammersymphonie – viele Ruppiner und auch Berliner besuchen, bevor sie sich ins Partyleben stürzen, erst einmal das nachmittägliche Konzert des Streichensembles unter Jürgen Bruns, um das alte Jahr ausklingen zu lassen. Wie immer ist der Saal in Rheinsbergs Schlosstheater ausverkauft bis auf den letzten Platz.

Jürgen Bruns dirigiert mit viel Sinn für Dramatik, Schmelz und pointierte Pausen. Quelle: Regine Buddeke

Es geht um Wien, lässt Jürgen Bruns wissen, im näheren oder weiteren Sinne des Wortes – nicht umsonst ist das Konzert mit „An der schönen blauen Donau“ überschrieben. Nach der Polka folgt ein Stück des österreichischen Komponisten Franz Schreker – nicht ganz so bekannt wie die Strauss-Dynastie. Aber nicht minder schön. Die Harmonien sind nicht so walzerbesoffen wie die Strauss’schen, sie finden ihren Weg in Ohr und Herz mit luftigen Verschlingungen.

Streicherserenade von Tschaikowski

Dann eine Streicherserenade von Tschaikowski. Was der mit Wien zu tun hat? „Hören Sie mal“, sagt Bruns und lässt das Orchester ein Motiv spielen, das klar nach Mozart klingt. Denn Tschaikowski hat sich vom Salzburger Wunderkind durchaus inspirieren lassen. Und der zweite Satz ist – hallo Strauss – ein wunderbarer Walzer.

„Der Rest ist aber russisch“, sagt Bruns und führt einmal mehr sein Orchester durch die Höhen und Tiefen des Stücks – mit intensivem Körpereinsatz, schwebenden Händen und feinnervigem Sinn für dramatische Pausen. Es ist immer wieder ein Freude, dem charismatischen Dirigenten bei seiner Berufung zuzusehen.

An der schönen blauen Donau

Das Motto verpflichtet: „An der schönen blauen Donau“ darf natürlich nicht fehlen. Er finde es immer wieder interessant, so Bruns, wie unterschiedlich das Stück klingen kann. „Egal in welcher Besetzung man es spielt, es ist immer gut.“

Am Ende dürfen die Streicher wieder zu Zikaden werden – nun mit der bekannten Pizzicato Polka. Und natürlich gibt es, bevor der Abend in den Silvesterball übergeht, noch eine Zugabe. Und viel Applaus.

Von Regine Buddeke