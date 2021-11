Flecken Zechlin

Wird es künftig doch wieder einen Geldautomaten in Flecken Zechlin geben? Das ist immer noch nicht entschieden. Denn das geplante Gespräch dazu zwischen der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und der Stadt Rheinsberg steht noch aus, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Der Termin soll Mitte November stattfinden.

Die Bank hat ihren Standort in Flecken Zechlin genauso wie zwei weitere in Breddin und Freyenstein am 8. Oktober aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Für den überraschenden Rückzug erntete sie herbe Kritik der Kommunen und des Kreistages. Für Flecken Zechlin stellte der Sparkassenvorstand daraufhin eine Lösung in Aussicht: Die Stadt solle für den Automaten einen Raum zur Verfügung stellen, damit das Geldinstitut zumindest die Miete einsparen kann.

Kaum vorstellbar: Automat an der Schule in Flecken Zechlin

Schwochow ist sich nicht sicher, ob Rheinsberg die Forderung erfüllen kann. Denn die Kommune habe in Flecken Zechlin nur drei eigene Objekte: die Feuerwehr, die Schule und das Gemeindebüro. Die Feuerwehr komme wegen der Lage nicht in Frage. Die Bildungseinrichtung aber genauso wenig: Der Verwaltungschef sieht es als Problem, wenn schulfremde Personen regelmäßig das Schulgebäude aufsuchen sollten.

Der Rheinsberger Bürgermeister bezweifelt, dass das Flecken Zechliner Gemeindebüro den Sicherheitsstandards entspricht. Quelle: Celina Aniol

Einzig das Büro käme also in Frage. „Da ist aber die Frage, ob der Standard der Sparkasse ausreicht“, so Schwochow. Denn der Raum weise „tiefsten DDR-Zustand“ auf und erfülle wohl kaum Sicherheitsansprüche. „Und ich möchte keine Bankräuber animieren.“ Letztlich liege die Entscheidung darüber aber bei der Sparkasse.

Von Celina Aniol