Spendenaktion in Rheinsberg: Blumen für ambulante Pflegedienste und Seniorenheime

Blumen gehen immer, dachte sich Ursula Wackrow. Die Rheinsbergerin, die normalerweise Führungen auf Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark anbietet, hat in Lockdownzeiten keine Touristen – dafür aber viel Zeit zum Nachdenken.

„Ich bin ja nach wie vor viel draußen – und immer sehe ich die Autos der mobilen Pflegedienste“, sagt sie. „Es gibt Leute, die jetzt viel zu tun und enormen Stress haben. Und dann gibt es die, die in den Heimen sitzen und wegen Corona keinen Besuch bekommen.“ Sie sei da – als ehrenamtliche Hospizbegleiterin – sensibilisiert. „Ich muss was machen“, dachte Ursula Wackrow, der daheim, wie sie erzählt, die Decke auf den Kopf fällt. Blumen in den Aufenthaltsräumen der Pflegedienste und Seniorenheime – das wäre doch was. Dann könnten sich alle daran freuen. Ein bunter Farbtupfer im grauen Corona-Alltag.

Sie fragte die Blumenhändlerin Martina Schlede, die derzeit wie viele ihrer Kollegen auf den Blumen sitzen bleibt – regulär öffnen ist momentan einfach nicht drin. „Sie war aber gern bereit, für uns Sträuße zu binden“, sagt Ursula Wackrow, die weiß, dass sie der Blumenhändlerin damit auch etwas Gutes tut.

Rundbrief entworfen und gedruckt

Dann sprach sie den Gastwirt Andreas Endler an: „Der hat immer ein offenes Ohr für Ideen“, sagt sie. Und ein offenes Herz für die Menschen auch, wie er etwa unlängst beim Rheinsberger Abendliedersingen bewies, als er die Einnahmen seines Stands für die Sanierung der Kirchenorgel und an den Kinder- und Jugendmusikverein Kijumu spendete.

Auch Ursula Wackrows Idee kam bei dem Gastwirt gut an: „Er hat sofort mit mir einen Rundbrief entworfen und gedruckt. Und gespendet hat er auch.“

„ Rheinsberg sagt Danke“, steht auf dem Blatt, mit dem Ursula Wackrow vor einer guten Woche durch Rheinsberg zog und in die Briefkästen warf. Dazu hat sie etliche Emails mit dem gleichen Text versendet: „Wer sich an einem Blumengruß an Rheinsberger Pflegedienste und Pflegeheime beteiligen möchte, kann gern spenden.“ Und so trudelten peu a peu immer mehr Spenden ein. „200 Euro war mein Ziel“, sagt die Rheinsbergerin. Bereits am Freitag Nachmittag war die Marke erreicht – 215 Euro sind im Topf.

Zehn Sträuße sollen übergeben werden

„Wir brauchen für alle Einrichtungen zehn Sträuße – ab Dienstag sollen sie verteilt werden.“ Ursula Wackrow will schon beginnen, die Heime und die ambulanten Pflegedienste anzurufen, die noch nichts von der Aktion wissen. „Aber wir wollen ja eine schöne Übergabe – auch wenn wir derzeit nicht in die Heime hineindürfen“, sagt sie und fügt hinzu: „Es ist eine Angelegenheit, die aus dem Herzen kommt – auch mal an die zu denken, die jetzt hart am Limit arbeiten.“

Wer noch spenden möchte, kann sich bei Ursula Wackrow in der Schloßstraße 5 melden.

