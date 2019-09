Rheinsberg

Aus der Decke ragt ein dickes Rohr. Frei schwebend verläuft es vom Flur im Obergeschoss knapp an den Köpfen vorbei über den Treppenaufgang bis ins Klassenzimmer.

Dort liegt die Leitung auf Schreibtischen, die quer durch den Raum aufgereiht wurden. Die Konstruktion, die eher an eine überdimensionale und waghalsige Kugelbahn erinnert als an fachgerechte Regenentwässerung, die sie ist, mündet auf dem Fensterbrett.

„Das ist nur ein Provisorium“, stellt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow unter dem Dach der Rheinsberger Alledenschule klar. Es erfülle aber seinen Zweck: Bei Regenfällen der vergangenen Wochen haben die Rohre das Wasser aus dem Gebäude abgeleitet – anders als die reguläre Leitung, die bisher dafür sorgte und nun nur noch als Restrohr aus dem Boden ragt.

Diese war bei unwetterartigem Regen am Ende der Schulferien kaputtgegangen und hat einen massiven Wasserschäden in einem Flügel der Grundschule verursacht. Seitdem wird ein Teil der Schüler in der benachbarten Oberschule unterrichtet (die MAZ berichtete).

Provisorische Regenentwässerung: Rohre verlaufen nun quer durch die Räume der Grundschule. Quelle: Celina Aniol

Wie lange das noch der Fall sein wird, ist nach wie vor offen. Zwar teilte am Dienstagvormittag Matthias Jaap von der Firma Trocken 24 aus Wittenberge der Stadt Rheinsberg mit, dass die Feuchtigkeitswerte in den oberen Stockwerken des betroffenen Gebäudeteils deutlich besser sind als bisher und nun knapp über den Grenzwerten liegen. Doch daraus gehe nicht klar hervor, welche Schritte die Stadt nun unternehmen muss, sagt deren Bauamtsleiter Daniel Hauke.

Zuerst müsse noch ein Bauphysiker beurteilen, wie es um mögliche Schimmelsporen in der Bausubstanz bestellt ist, erklärt der Gebäudemanager des Rathauses Jens Reinsberg. Unter anderem deshalb sei nach wie vor offen, ob die Räume der ersten und zweiten Etage entkernt werden müssen oder ob kleinere Reparaturen reichen, um sie für den Schulbetrieb wieder freizugeben.

Teile der Decke hat die Stadt öffnen lassen, damit die Schicht darunter besser trocknen kann. Offen ist, wie stark die Substanz unter den Platten angegriffen ist. Quelle: Celina Aniol

Unklar ist auch, in welchem Zustand sich die Decken befinden. Eine genaue Untersuchung steht noch an. Wenn dabei festgestellt wird, dass die Deckenplatten ausgetauscht werden müssen, dann hat die Stadt ein Problem.

„Die sind alle nach DDR-Maß gebaut“, sagt Frank-Rudi Schwochow. „Die kriegen wir so nicht mehr geliefert.“ Derzeit ist ein Teil der Platten entfernt, damit die besonders feuchten Stellen in den Hohlräumen besser trocknen können.

Im betroffenen Flügel stehen überall Trockner. Quelle: Celina Aniol

Auch sonst laufen überall Trockner. Elf Stück sind im gesamten Flügel aufgestellt. Der Schulhausmeister Peter Schwarzkopf leert die Behälter. „60 Liter am Tag kommen dabei zusammen“, sagt er. „Das ist aber auch kein Wunder.“

Denn als er den Wasserschaden vor rund einem Monat entdeckte, rauschte ein richtiger Bach die Treppen herunter. In den Räumen stand das Wasser so hoch, dass es in seine Gummistiefel reinlief. Die Wände und teilweise auch die Decken haben sich mit dem Nass vollgesaugt.

Die Fliesen sind von den Wänden gefallen, die Luft ist tropisch

Am stärksten betroffen war die Essensausgabe. Der Raum im Keller ist nun völlig unbrauchbar: Die Fliesen sind von den Wänden abgefallen, das Laminat ist hin, die Luft erscheint nach wie vor tropisch feucht. Das Mittagessen wird den Schülern im Moment auf den Fluren serviert.

Immer wieder fordern Eltern, dass die Stadt Container aufstellt, damit die Grundschüler auf das Gelände zurückkehren können, berichtet der Bürgermeister – raus aus den beengten Raumverhältnissen an der Oberschule. „Das geht aber nicht.“

Denn der Schulhof wird bald dicht gemacht, damit dort eine neue Regenentwässerung entstehen kann. Und auch auf der anderen Seite des Schulgebäudes sei kein Platz: Der ohnehin schmale Streifen gilt als Rettungsweg für die benachbarte Kita.

Der Essensbereich muss auf jeden Fall umfangreich saniert werden. Quelle: Celina Aniol

Schwochow und Hauke werben für Verständnis und Geduld. Der Stadt sei bewusst, dass es schnell gehen sollte. Andererseits müsse die Kommune die Expertisen abwarten und den Schaden vernünftig beseitigen. „Sonst ist der Aufschrei auch wieder groß“, sagt Daniel Hauke. Auf einen Termin zur Übergabe des beschädigten Flügels an die Schule will er sich dabei derzeit nicht festlegen.

Unklar ist im Moment auch, wie viel die Reparaturen kosten werden. Und ob die Stadt dabei Unterstützung bekommt. Die Hilferufe nach Potsdam seien bislang unbeantwortet, sagt der Rathauschef.

Eine Antwort für Rheinsberg werde derzeit vorbereitet, sagte der Ministeriumssprecher Ralph Kotsch am Dienstagnachmittag. Über den Inhalt schweigt er.

Von Celina Aniol