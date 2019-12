Stadt entwickelt Areal an der alten Freundschaft

Rheinsberg

Er sei erstaunt, dass sich die Stadt jetzt ausgerechnet um das Gelände rund ums ehemalige FDGB-Heim „Freundschaft“ an der Menzer Straße kümmern will, sagte Freke Over in der aktuellen Stadtverordnetenversammlung. „Wir haben so viele Straßen, die dringend gemacht werden müssen“, so der Rheinsberger Linken-Fraktionschef. Diese Fläche gehört aus seiner Sicht nicht zu denen, die als erstes in Angriff genommen werden sollen.

Zumal ohne einen Investor, der für einen Bebauungsplan bezahlt und in diesem festlegt, was auf dem Areal passieren soll. Und in Zeiten, in denen das Bauamt unter den vielen Projekten der Stadt stöhnt. Er halte nichts von der „Vorratsplanung“. „Einen B-Plan ins Blaue hinein halte ich für den falschen Ansatz.“ Stattdessen sollte die Stadt zuerst lieber einen Investor suchen.

Viele Interessen werden bedient

Das funktioniere nicht, sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. „Wenn jetzt jemand kommt und sagt: ,Ich will dort bauen’, dann muss ich ihm sagen: ’Tut mir leid, das geht nicht, wir haben keinen B-Plan“, so der BVB/Freie Wähler-Mann. Es gehe auch nicht darum, auf dem Gelände sofort loszulegen, ergänzte Bauamtsleiter Daniel Hauke. „Ein Plan ist nicht dazu da, Straßen zu bauen, sondern es künftig tun zu können.“

Zudem gebe es jetzt schon viele, die an der Entwicklung der Fläche interessiert seien: Der Sportverein will die marode Baracke loswerden, die Schulen den Weg zu ihnen sicherer machen, die dort residierenden Ärzte die Umgebung verbessern, die Wohnungsgesellschaft die Straßen verbessern, die Stadt den Schandfleck am Ortseingang aufwerten. „Es gibt hunderte Interessenten, die wollen, dass die Fläche geordnet wird“, so Schwochow. Am Ende entschieden die Verordneten mit einer überragenden Mehrheit, dass der B-Plan für rund 23 000 Euro aufgestellt wird.

Von Celina Aniol