Stadt sucht Beauftragte

Rheinsberg

Silke Gnutzmann ist nicht mehr die Gleichstellungsbeauftragte von Rheinsberg. Und auch die Schiedsstelle der Stadt leitet sie nicht mehr. Sie habe auf die Ämter aus persönlichen Gründen verzichtet, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ( BVB/Freie Wähler).

Deshalb sucht die Kommune nun Menschen, die diese beiden Aufgaben übernehmen will. Ausgeschrieben hat die Rheinsberger Verwaltung auch die Stelle des Behindertenbeauftragten. Diese hat derzeit Dieter Engler inne. Er wolle seine Arbeit auch gerne fortsetzen, so Schwochow. Der Posten musste alleine deshalb ausgeschrieben werden, weil die Laufzeit des Amts an die Wahlzeiten gebunden ist.

Bis zum 20. Dezember haben Interessenten Zeit, sich im Rheinsberger Rathaus zu melden.

Von Celina Aniol