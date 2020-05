Stadt Rheinsberg will auf Teil von Beiträge für B 122-Ausbau verzichten

Rheinsberg

Die Stadt Rheinsberg will auf einen Teil von Straßenausbaubeiträgen verzichten, die die Anlieger eigentlich zahlen sollten. Dabei geht es um die Grundstücke in der Dr.-Martin-Henning-Straße, die Teil der Bundesstraße 122 ist. Den Schritt erklärt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow mit Fristen, die je nach Auslegung abgelaufen sein könnten.

Das Land hat die Hauptverkehrsader der Kommune in den Jahren 2012 bis 2014 ausgebaut. Die Vorausbescheide an die Anlieger gingen 2015 raus. Diese bleiben auch gültig, so Schwochow.

Doch die Schlussabrechnung für die Maßnahme zog sich hin. Auch weil lange umstritten war, wie viel Geld die Kommune an das Land zahlen muss (die MAZ berichtete). Im Frühjahr 2019 lag der Stadt die Schlussabrechnung vor.

Erst mit dieser konnte Rheinsberg nun auch die endgültige Summe von den Anliegern fordern, erklärt Schwochow. Zwei der Grundstücksbesitzer haben vorsorglich Klage eingereicht. Die Differenz zwischen der 2015 berechneten Summe und den tatsächlichen Ausgaben liegt bei rund 140.000 Euro. Allerdings entfällt ein Teil der Kosten auf die Kommune selbst.

Eigentlich ist klar, dass die Stadt die Beiträge erst dann auf den Euro genau abrechnen und anfordern kann, wenn ihr die Schlussrechnung vorliegt. Andererseits gibt es auch die Regel, dass sie sich damit nicht ewig Zeit lassen kann. Die Frist wäre im besagten Fall Ende 2018 abgelaufen, so der Rathauschef, der seit Anfang 2018 an der Verwaltungsspitze steht.

„Als ich im Rathaus aber angefangen habe, war das Thema noch unberührt.“ Und das Bauamt arbeitete da vor allem mit der Problem-Großbaustelle Rathaus. „Wir haben uns aber ab Mitte 2018 auch intensiv mit der B 122 beschäftigt.“

Verwaltungstechnisch könnte die Stadt um die Anliegerbeiträge vor Gericht streiten, meint Schwochow. In diesem Fall seien die Bescheide aber „möglicherweise rechtswidrig“. Die Entscheidung über den Verzicht auf die Beitragszahlungen in der Dr.-Martin-Henning-Straße sollen die Stadtvertreter am 11. Mai treffen.

Von Celina Aniol