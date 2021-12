Stadt Rheinsberg will für 3,4 Millionen Euro Schulhof und Kita-Flächen umgestalten

Rheinsberg

Unzählige Stangen ragen aus einem Sandmeer heraus. An ihnen sind Seile und Sitze, Tritte und Brücken, Kletterwände und Rutschen befestigt. Kurzum: Es ist ein großflächiges Abenteuerparadies zum Schaukeln, Hangeln und Balancieren für Kinder, das auf dem Hof der Rheinsberger Allendeschule entstehen könnte. Daneben: Tischtennisecke, Laufbahn, Malspielstraße und Trampolinstrecke.

Bei der geplanten Neugestaltung soll aber nicht nur das Gelände der Grundschule berücksichtigt werden. Auch die Flächen der benachbarten Kindergärten werden völlig umgekrempelt.

Verbindende Elemente auf dem Schulhof und an den Kitas

Dabei sollen die Kita-Namen „Märchenland“ und „Spatzennest“ als Motivgeber fungieren, so dass es eine Froschkönig-Kletterkugel an der einen Tagesstätte und Holz-Nester im Gebüsch zum Entdecken an der anderen geben könnte, erzählte Katrin Brandt am Montag in der Stadtverordnetenversammlung. Die Projektleiterin im Büro Ahner Landschaftsarchitektur aus Königs Wusterhausen stellte dort erstmals öffentlich das Großprojekt der Kommune vor. Damit die gesamte umgestaltete Fläche trotz aller Unterschiede am Ende als eine Einheit erkannt wird, sollen sich überall auf dem Areal die gleiche Farbgebung und das gleiche Pflastermuster durchziehen.

Rheinsberg hofft auf Fördergeld

Um all die Ideen zu verwirklichen, braucht die Stadt allerdings rund 3,4 Millionen Euro. Und von einem auf den anderen Tag wird das auch nicht passieren. So ist die Neugestaltung in fünf Bauabschnitte unterteilt. Der erste, bei dem ein Teil des Schulhofs aufgewertet wird, soll schon 2022 an den Start gehen und 2023 abgeschlossen sein. Das sagte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Die anderen sollen dann Jahr für Jahr folgen – allerdings nur dann nahtlos, wenn Fördergeld fließt.

Die Stadt hofft, dass das gesamte Projekt über das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ mitfinanziert wird, das früher „Soziale Stadt“ hieß. Bei diesem tragen Bund, Land und Kommune je ein Drittel der Kosten.

Linke fordert weiteren Abenteuerspielplatz

Ohne Ausnahme votierten die Stadtvertreter am Ende dafür, dass die Stadt und das Landschaftsbüro die Pläne weiterverfolgen. Zuvor gab es allerdings noch Fragen, die sich um die öffentliche Nutzung der Spielflächen drehten. Denn angedacht ist es, dass Teile der Attraktionen nicht nur von Schul- oder Kita-Kindern in Beschlag genommen werden. Vielmehr sollen sich dort alle aufhalten dürfen – allerdings erst gegen 16 Uhr, wenn die Hortzeit zu Ende geht.

Er finde das Projekt sehr schön, so Linken-Fraktionschef Freke Over. Wegen der starken zeitlichen Einschränkung sollte die Stadt trotzdem überlegen, einen weiteren Abenteuerspielplatz zu errichten. Schließlich gebe es Kinder, die schon früher am Tag zu Hause sind. Zudem sollte die Touristenstadt an junge Gäste denken, die ihre Ferien in Rheinsberg verbringen – zuweilen dann, wenn in Rheinsberg schon die Schulglocke läutet.

Von Celina Aniol