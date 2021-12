Stadt Rheinsberg zahlt für Strom ab 2022 fast doppelt so viel wie bisher

Rheinsberg

Die Stromlieferanten haben ihre Preise nach oben korrigiert. Und zwar ganz erheblich. „Das hat die Stadt wie jeden Endverbraucher getroffen“, konstatiert der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Schließlich bezieht die Kommune den Impulsgeber für ihre Steckdosen genauso wie jeder Privathaushalt von einem Energieunternehmen.

Der kleine, aber entscheidende Unterschied: Die Stadt braucht für die Beleuchtung ihrer Schulen, Gemeindehäuser und Straßen gleich sehr viel mehr Strom – und das schlägt sich in der Steigerung der Endsumme nieder. 240.000 Euro mehr als bisher wird Rheinsberg als Abschlagszahlung leisten müssen. Das sei fast das Doppelte dessen, was sie bisher zahlen musste, rechnet Schwochow vor.

Rheinsberg hat Strommenge schon reduziert

Dabei hat die Stadt schon einige Energiefresser beseitigt. So wurde in den vergangenen Jahren in einigen Ortsteilen wie Flecken Zechlin oder Kagar die Straßenbeleuchtung auf sparsamere LED-Leuchtmittel umgestellt. Und auch bei den Lampen in den Gebäuden setzt sie auf Umstieg. Rund 100.000 Kilowattstunden weniger fallen dadurch im Vergleich zu 2016 an. „Das reicht am Ende aber nicht aus, um die Mehrkosten zu reduzieren“, sagt der Verwaltungschef.

Er bleibt aber dabei, dass der Einsparkurs der richtige ist, um später nicht noch tiefer in die Tasche greifen zu müssen, wenn die Preise weiter nach oben klettern sollten. Zumal die Haushaltslage eher angespannt ist. Die Kommune habe auch schon neue Leuchtmittel für weitere Etagen der Rauschule in Rheinsberg oder die Grundschule in Flecken Zechlin bestellt, berichtet Schwochow. Er will auch überlegen, ob alle Straßenlaternen noch die ganze Nacht über an sein müssen, die es derzeit sind. „Vielleicht reicht auch jede dritte Lampe aus. Oder nur die im Kreuzungsbereich.“

Hohe Kosten für den Umstieg auf sparsame Technik

Kämmerer Bernd Weihshahn steht hinter dieser Spar-Marschroute – auch wenn der Umstieg vorerst zusätzliche Kosten verursacht, die jährlich in Zehntausende gehen. „Wir müssen das machen. Das ist Fakt.“ Nur das könne Licht am Ende der Preisspirale bedeuten. Weihshahn rechnet damit, dass Rheinsberg für die Umstellung noch etwa fünf Jahre benötigen wird.

Die Stadt musste just nach der Verteuerung der Stromtarife neue Lieferverträge aushandeln, weil die alten nur bis Ende dieses Jahres gelten. Der alte Vertrag sah eine jährliche Zahlung von 260.000 Euro vor. Weihshahn rechnete bereits vor Aufnahme der Verhandlungen mit einem Preisanstieg – allerdings nur bis zu fünf Prozent. „Dass es jetzt so viel mehr ist, das ist bitter.“

Von Celina Aniol