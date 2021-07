Stadt schafft Ausstattung für Flecken Zechliner Schule an

Flecken Zechlin

Zwar ist das Schulgebäude in Flecken Zechlin – wie überall sonst auch – im Moment wegen der Sommerferien eher leer. Doch es tut sich dort trotzdem etwas in Sachen Bildung. Die Stadt hat nämlich pünktlich zum Start der Urlaubszeit eine Förderung bekommen – und muss das Geld so schnell wie möglich ausgeben.

35.000 Euro hat Rheinsberg aus dem sogenannten „Beschleunigungsprogramm Ganztag“ für die Grundschule in Flecken Zechlin erhalten. Also die gesamte Summe, die sie beantragt hat, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Sie selbst packt noch einmal 15.000 Euro drauf. Die gesamte Summe fließt nun in die Ausstattung der Schulbereiche, die für den Ganztagsbetrieb der Klassen 1 bis 4 dienen.

Knapp 100 neue Tische und Stühle

Die Zusage für die Grundschule in Rheinsberg aus dem Förderprogramm fehlt indessen noch. Schwochow ist aber zuversichtlich, dass auch diese bald kommt. Für die Allendeschule hat die Stadt 75.000 Euro beantragt.

Im Falle Flecken Zechlins macht sich die Verwaltung bereits dran, die beantragte Ausstattung zu besorgen. Angeschafft werden sollen unter anderem je knapp 100 ergonomische Stühle sowie Tische. Diese sollen die älteren Modelle ersetzen.

Weiteres Sitzmobiliar soll für Bereiche drin und draußen bestellt werden, die von den Erst- bis Viertklässlern vor allem in der Mittagszeit genutzt werden. Dort werden bereits bestehende Elemente ergänzt.

Sonnenschutz für Flecken Zechliner Schule

Aus Sicht Schwochows ist es ganz wichtig, dass die Stadt nun auch Geld für Sonnenschutz bekommen hat. Denn ein Teil der Klassenräume ist der prallen Sonne ausgesetzt, sodass die Schüler bei entsprechendem Wetter geblendet werden und in sehr heißen Räumen sitzen müssen.

Neben diesem quasi Pflichtprogramm bleibt bei der Förderung aber auch noch genug Geld für die Freizeitsparte während der Schulzeit übrig. Mit diesem will die Kommune unter anderem neue Schachspiele und Videokameras besorgen. Daneben wird es neue Musikinstrumente wie Keyboards, Sportgeräte und auch Schülermikroskope geben.

Stadt Rheinsberg muss schnell agieren

Wann genau – das ist allerdings noch offen. Und vor allem von den Lieferzeiten bei den einzelnen Ausstattungsgegenständen abhängig, erklärt der Rathauschef. „Ziel ist es aber bereits zum neuen Schuljahresbeginn ein Teil abgearbeitet zu haben.“ Der Rest sollte dann bis zu den Herbstferien ankommen.

Viel mehr Zeit kann sich die Kommune auch nicht lassen. Denn das Förderprogramm hat einen strafen Zeitplan: Die Frist für die Beschaffung aller Dinge endet am 31. Oktober.

Von Celina Aniol