Rheinsberg

Erst letztens habe er ein Bild von der Schloßstraße 4 gefunden. Ein ruinöser Ort sei es gewesen, und nicht gerade einladend, berichtete Jörg-Michael Bake in Rheinsberg. Nun strahle das Gelände mitten in der Stadt richtiggehend und sei kaum wiederzuerkennen. „Man vergisst ziemlich schnell, wie es hier noch vor Kurzem aussah und welche Schandflecken man beseitigt hat“, so der Sanierungsexperte von der DSK, der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft.

Viele private Bauherren unterstützt

Seit 30 Jahren fließen Fördermittel nach Rheinsberg in die Sanierung von Gebäuden und Straßen. Mehr als 100 Objekte wurden dort mit Geld aus der Städtebauförderung in der historischen Altstadt aufgewertet, berichtet Bake. Zum großen Teil seien es private Objekte gewesen. Die Kommune sei mit der Erneuerung der Remise und dem aktuellen Rathausbau dabei.

Mehr als 28 Millionen Euro Förderung seien dabei alleine in dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz bis Ende vergangenen Jahres ausgezahlt worden. Eine Summe, die zu 80 Prozent das Land und der Bund gestemmt haben. Als zusätzliches finanzielles Plus gibt es Ausgleichsbeiträge, die die Bauherren direkt bekommen haben. „Das Ortsbild hat davon deutlich profitiert“, resümiert der Fachmann aus Neuruppin.

Rheinsberg verlängert die Sanierungsfrist deutlich

Rheinsberg scheint also aus Sicht des Stadtentwicklers eine echte Erfolgsgeschichte hinter sich zu haben. Diese sollte allerdings laut der geltenden Sanierungssatzung für den Stadtkern von 2007 Ende des Jahres 2021 zu Ende gehen. Doch das wollen die Rheinsberger nicht.

Denn noch ist nicht alles in Butter in der Stadt. So ist der Bau des Rathauses – es ist das bisher größte Projekt – lange noch nicht abgeschlossen. Die Verwaltung rechnet damit, dass sich die Arbeiten bis 2024 hinziehen. Vor allem bei der geförderten Straßensanierung hinkt Rheinsberg hinterher. Viele Investitionen seien noch notwendig, damit die öffentlichen Flächen fit für die Zukunft sind.

Am Triangelplatz wurden in den vergangenen Jahren viele Häuser saniert. Das hat zur Belebung der Geschäftswelt geführt: Viele kleine Läden haben dort neu aufgemacht. Quelle: Henry Mundt

Um dafür noch Unterstützung zu bekommen, schlug die Rheinsberger Verwaltung vor, die Satzung deutlich zu verlängern – und damit die Chance, vom Fördergeld zu profitieren. Bis Ende 2030 sollte das noch möglich sein, damit der große Rundumschlag abgeschlossen ist. Mit diesem Ansinnen waren die Rheinsberger Stadtverordneten einstimmig einverstanden.

Aus Sicht des Bauamtsleiters richtigerweise – und zwar nicht nur im Sinne der Kommune. Zwar kommen private Bauherren, deren Immobilien im Stadtzentrum liegen, kaum noch in den Genuss von Fördergeld, sagt Daniel Hauke. Denn die Stadt wird für ihre großen Vorhaben – den Rathausbau oder die geplante Sanierung der Oberschule – so viel brauchen, dass von den Hilfszahlungen so gut wie nichts übrig bleibt.

Profit schlagen können sie dennoch durch steuerliche Sonderabschreibungen, die nur in dem Gebiet möglich sind, erklärt Hauke. „Das ist finanziell sehr interessant.“ Er hofft, dass dadurch auch im privaten Bereich der Investitionssegen fürs Stadtbild nicht aufhört. „Das ist ein richtiger Anreiz.“ Und wichtig für die weitere positive Stadtentwicklung.

Lesen Sie mehr unter:

Städtebauförderung: Die Rettung der ostdeutschen Altstädte startete in Neuruppin

Rathausbaustelle: Rheinsberg muss wegen Baustopps für Fördergeld teilweise einspringen

So sieht es im neuen Rheinsberger Rathaus aus

18,5 Millionen Euro bräuchte Rheinsberg, um die Altstadtsanierung abzuschließen

Von Celina Aniol