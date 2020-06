Gleich drei Großbaustellen managt die Stadt Rheinsberg derzeit. Das Hochziehen des Feuerwehrhauses in Flecken Zechlin hat sich zu einem Vorzeigeprojekt gemausert. Auch die Arbeiten an der Trauerhalle in der Kernstadt sind gut gestartet. Probleme auf der Prestige-Baustelle am neuen Rathaus sind indes noch nicht ganz beseitigt.