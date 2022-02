Stefanie Oswalt ist neue Rheinsberger Stadtschreiberin – aber keine Unbekannte für die Stadt

Rheinsberg

Eine Unbekannte sei die Neue nicht, sagt Peter Bötig. Denn die 55. Rheinsberger Stadtschreiberin Stefanie Oswalt, die in der zweiten Februarhälfte die Wohnung im Marstall des Rheinsberger Schlosses bezieht, hat bereits in den 1990er Jahren als junge Wissenschaftlerin und Publizistin an mehreren Projekten des Literaturmuseums gearbeitet, so dessen Leiter. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin und Mitautorin des Buches „Juden in Rheinsberg“.

Stadtschreiberin forscht zum Thema mit Rheinsberg-Bezug

Die 1967 in Nigeria geborene und in Köln aufgewachsene Stefanie Oswalt promovierte in Potsdam in Jüdischen Studien über Siegfried Jacobsohn, der Mentor Kurt Tucholskys war. „Als Stadtschreiberin in Rheinsberg will sie sich mit dem Leben von Herta Zerna auseinandersetzen“, erzählt Böthig. Herta Zerna, die 1988 starb, war eine Berliner Journalistin und Schriftstellerin, die gegen Hitler Widerstand leistete. Sie versteckte Juden und Deserteure – unter anderem in ihrem Haus im Rheinsberger Ortsteil Kagar.

Von Celina Aniol