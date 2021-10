Straßenreinigung ist ein Streitpunkt in Rheinsberg

Rheinsberg

Einen richtigen Schreck bekam Michael Schubert, als er die Abrechnung für seine Wohnung am Markt aufmachte. Denn dort verkündete ihm der Vermieter eine deftige Nachzahlung für die Straßenreinigungsgebühren: Der Rheinsberger sollte eine Teuerung von mehreren Hundert Prozent bei der Reinigung und Pflege der Außenanlagen schlucken. Er hält die Steigerung für „unangemessen“. Und er hat einen Widerspruch eingelegt.

Schubert ist aber nicht nur deshalb verärgert. Er findet auch, dass die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge „unverhältnismäßig lange“ braucht, um ihm die Kopie der Rechnung zu schicken, aus der Schwarz auf Weiß hervorgeht, wie viel Geld sie an die Firma überweist, die die Dienstleistung erledigt. Und wofür.

Externe Firma kostet mehr Geld

Ja, es habe einige Zeit gedauert, bis die Kopien unterwegs waren, gibt Rewoge-Chef Stephan Greiner-Petter zu. Sein Unternehmen sei aber nicht riesengroß, und die zuständige Mitarbeiterin schlicht länger im Urlaub gewesen. Dafür habe sein Mietereine unentgeltliche Kopie der Rechnung bekommen – obwohl er eigentlich nur ein Anrecht auf die Einsicht darauf hat.

Dass Michael Schubert nicht glücklich ist über die Preissteigerung könne er verstehen. Die Straßenreinigung seit aber nunmal teurer geworden. Das liege zum einen daran, dass eine Mitarbeiterin, die diese Aufgabe jahrelang intern erledigte, irgendwann nicht mehr da war. Eine Nachfolge gab es nicht. Die Gesellschaft habe die Arbeit deshalb an ein externes Unternehmen abgeben müssen – und das sei meistens kostenintensiver. „Die Firma, die das jetzt macht, ist aber nicht die teuerste“, stellt Greiner-Petter klar.

Stadt pocht auf Sauberkeit

Der Kostenanstieg habe vielmehr damit zu tun, dass die Rewoge von der Stadt zwischenzeitlich verpflichtet wurde, an dieser Stelle deutlich öfter als bis dahin die Straße und den Gehweg zu reinigen. Die Kommune habe auch richtig darauf gedrungen, dass am Markt in der Nähe des Schlosses, wo viele Gäste entlanglaufen, kein Laub liegen bleibt. Falls es doch passierte, habe es gleich die Aufforderung gegeben, die Blätter zu beseitigen.

Im Moment überlegt die Stadt, ab wann sie rückwirkend Gebühren für Straßenreinigung erhebt, die vom Bauhof erledigt wird. Im Moment prüfe das Land, ob Rheinsberg die Kosten von den Anliegern ab Anfang 2020 oder schon ab 2017 verlangen kann.

Rewoge will auf rückwirkende Erhebung verzichten

Der Rewoge-Geschäftsführer geht aber davon aus, dass sein Unternehmen die neue Gebühr nicht für die zurückliegenden Jahre von den Mietern verlangen wird. Gesetzlich wäre das zwar zulässig. Greiner-Petter geht aber davon aus, dass bei den meistens größeren Rewoge-Objekten nur wenige Euro jährlich pro Wohnpartei umgelegt werden müssten – und dass sich der Aufwand somit nicht lohnt, die gesamten Betriebskostenbescheide jetzt noch einmal zu überarbeiten. „Da wäre die Briefmarke teuer, als die Summe, die wir zurückverlangen.“

Von Celina Aniol